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輝瑞RSV疫苗可望今年8月獲美國FDA批准　保護力逾8成可降低嬰兒重症率

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/24 15:40
輝瑞表示，美國FDA正在加速審查旗下所研發的RSV疫苗核准申請。(圖/pixabay)

輝瑞表示，美國FDA正在加速審查旗下所研發的RSV疫苗核准申請。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）跨國製藥、生物技術公司輝瑞週二（21日）表示，美國FDA正在加速審查旗下所研發的RSV疫苗核准申請，預計在今（2023）年8月前決定是否批准該疫苗。

輝瑞副總經理兼首席科學家Annaliesa Anderson表示，如果疫苗獲得批准，將有助於保護初生兒，降低剛誕生就感染呼吸道融合病毒的風險。

呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)是一種常見的呼吸道病毒，可藉由飛沫或接觸傳染，通常只會引起流鼻涕、咳嗽和發燒等類似像感冒的輕微症狀，但卻是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因。據統計，幾乎所有的美國兒童在2歲左右皆會染RSV。

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，雖然幾乎每個人都曾感染RSV，但對於嬰兒、老年人和其他高風險族群來說威脅很大，可能會引發氣管和肺部感染。在美國5歲以下的兒童中，每年約有58,000人因感染而住院，並造成500人死亡。

據全球統計，每年約有10萬名兒童因該病死亡，其中大部分發生在較落後貧窮的國家，RSV對孩童的影響之大，但迄今為止，仍然沒有一款經核准上市的疫苗。

輝瑞的RSV為二價疫苗，根據輝瑞於去年公布的數據，在18國共7400名、49歲以下的孕婦進行臨床試驗，受測者在臨盆前3個月接種這款RSV單劑疫苗注射後，抗體可透過母體轉移到胎兒體內。

孕婦接種後，可有效降低嬰兒因感染RSV而住院的機率，嬰兒在出生3個月內的保護力為82%，出生6個月後為70%，不過隨著時間推移，對抗病毒的能力也會下降。

輝瑞公司指出，為了確定疫苗是否存在任何安全問題，母親在分娩後接受6個月的監測，而嬰兒則至少被追踪1年，結果皆顯示該疫苗耐受力良好，沒有對孕婦和新生兒帶來安全上的疑慮。

輝瑞RSV疫苗可望今年8月獲美國FDA批准　保護力逾8成可降低嬰兒重症率
輝瑞
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呼吸道融合病毒

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更新時間 : 2023-02-24 17:45 GMT+08:00

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