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台灣戶政資料外洩案 調查局：涉案為中國籍人士

調查局指出，販售個資不法人士所使用之虛擬通貨錢包地址，為「中國籍人士」所有，並疑似通過「中國大陸銀行帳戶」辦理出金提領不法所得。目前專案小組已掌握該 名陸籍人士身分。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/02/24 14:55
調查局追查台灣逾2300萬筆戶政資料外洩，發現涉案人為中國籍人士。（圖／Pexels）

調查局追查台灣逾2300萬筆戶政資料外洩，發現涉案人為中國籍人士。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）台灣2300萬筆個資公然被盜賣一事，調查局去年12月立案調查後於今（24）日表示，外洩資料為2018年4月以前的戶政資料，經追查發現販售個資不法人士為中國籍人士。

2022年10月，暱稱「OKE」人士於國外駭客論壇BreachForums開價5000美元兜售2357萬2055筆台灣戶役政資料，並以虛擬通貨作為付款方式。

相關閱讀：台灣2300萬筆個資網上賣 賴清德、顧立雄受害 藍營痛批「資安即國安」攏係假

調查局表示，資安工作站及台北市調查處組成專案小組，取得OKE所販售的完整資料後研析，證實外洩資料為我國2018年4月以前之戶役政資料，因與原始資料有所出入，又逾紀錄最大留存限制，一度導致查困難。

專案小組自不法金流著手追查，發現販售個資不法人士所使用之虛擬通貨錢包地址，為「中國籍人士」所有，且已完成多筆交易，並將疑為盜賣台灣戶政個資的不法所得，通過「中國大陸銀行帳戶」辦理出金提現。目前專案小組已掌握該位陸籍人士身分。

調查局指出，本案將依違反個人資料保護法及刑法妨害電腦使用罪等，移送台灣台北地方檢察署偵辦，並將持續追查相關買家不法行為。

調查局呼籲，各機關、公司企業應做好個資安全防護，加強人員之資安意識，落實資訊設備紀錄保存，同時也提醒民眾，兜售、購買或使用非經授權個人資料，係違反個人資料保護法之行為，請民眾勿誤觸法網；另駭客論壇提供之閱覽樣本亦可能夾帶惡意程式，切勿因好奇點選下載而遭駭，個資保護有賴政府、企業與民眾共同努力。
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戶政資料外洩
調查局

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更新時間 : 2023-02-24 17:44 GMT+08:00

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