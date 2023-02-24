「挪威國寶級戶外品牌」首間台北旗艦店插旗BELLAVITA　品牌預計持續在台展店

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「挪威國寶級戶外品牌」Helly Hansen首間台北旗艦店插旗BELLAVITA 寶麗廣塲。

Helly Hansen創始於1877年的北歐挪威，首創研發出當時最具保護效用的防水機能服飾，拯救航員對抗挪威嚴峻的氣候環境而一舉成名，品牌長期關注人類處境、包覆及機能息息相關的課題，憑藉多年來的技術知識與專業創新設計，獲得多項專利殊榮及獎項。商品囊跨航海、滑雪、登山、極地探險等，滿足所有極限戶外運動的愛好者，成為專業奧運選手及國家隊一致認可的領航品牌。

全台首間Helly Hansen旗艦店設立於BELLAVITA 寶麗廣塲，店內展售三大類別商品：Sail、Ski & Snowboard 及 Urban & Archive，日前舉辦台灣首場開幕派對，不只多位品牌好友藝人出席，Helly Hansen 大中華區CEO 梁夏準表示，品牌近年非常重視亞洲市場，特別是戶外活動相當盛行的台灣，未來也將開發更適合、更專屬亞洲的機能產品，且計畫在台灣持續展店擴張。

H2BLK雪地武士系列是與屢獲多項大獎如German Design Award 德國設計大獎、ISPO 全球設計大獎的殊榮的日本滑雪設計師 Makio Oshima 聯手打造，以人體工學將運動分析融入於設計中，讓活動更加舒適自在。



Helly Hansen台北旗艦店三大主線商品Sail、Ski & Snowboard 及 Urban & Archive。(圖/品牌提供)

採用DermizaxTM專業滑雪面料、高密度防水係數20,000mm及具備四向彈力、讓延展性能更提升，填充Vivo保暖棉材料、輕巧保暖透氣吸汗，ZG版型剪裁的無束縛設計讓活動零拘束，OKUGAWA頂級工藝技術的立體剪裁身及版型構造、帶來更優越的舒適溫控感受，能夠隨心自在於雪地翱翔，此外，為保障滑雪者的安全，也都設有RECCO雪崩救援系統，確保所有滑雪玩家更能享受安心舒適的滑雪體驗。

Helly Hansen不僅擁有專業的航海、登山探險和滑雪機能商品，也將專業面料技術融入日常時尚設計，推出Urban & Archive產品類別。如於二戰後即推出的HELOX 防水風衣系列，經過韓國設計師的重新演繹，不僅兼具機能和時尚簡約設計，高品質的三層防水面料手感也更為細膩柔軟，成為都市女性日常和戶外活動穿搭的首選。