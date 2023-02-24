保護海洋、防範火災　美國加州城市發布氣球禁令

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）五彩繽紛、形式各異的氣球，卻是海洋汙染以及殺死海洋生物的一大兇手。美國加州知名衝浪勝地拉古那海灘，自2024年起嚴格限制所有類型氣球的販售及使用，以保護海洋及防範火災風險。

衛報報導，拉古那海灘（Laguna Beach）市議會22日通過決議，自2024年起，禁止所有類型氣球在公共場合及城市活動中使用，違者將面臨最高500美元（約新台幣15000元）的罰款，住宅則不再此限。

對氣球施加禁令的趨勢日漸增長。馬里蘭州及維吉尼亞州於2021年就禁止蓄意釋放氣球；2022年夏威夷州也跟進，而紐約州及佛羅里達州正在考慮類似措施。專家表示，隨著人們愈發意識到慶祝活動實際對環境造成的危害，氣球禁令可能更廣泛地在各地實施。

非營利組織海洋保護協會（Ocean Conservancy）的美國塑料政策副主任布蘭登表示（Anja Brandon）表示，沿海城市在立法禁止氣球一事上處領先地位，部分原因是這些城市正親身經歷環境影響，卻要為此付出代價。「許多城市用納稅人的錢來支付清理海灘的費用，尤其是旅遊業為重的地方。」

斯克利普斯海洋學研究所（The Scripps Institution of Oceanography）博士研究員維金（Kara Wiggin）認為，拉古那海灘市議會此舉相當有意義。她指出，氣球對環境造成雙重打擊：其一為乳膠材質，會被海洋哺乳動物及海龜吃下肚的乳膠氣球。且乳膠氣球是對海鳥最為致命的海洋廢棄物，海鳥吃乳膠氣球致死的可能性是吃硬塑膠的32倍。

美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）的地理空間分析師歐布萊恩（Lara O'Brien）指出，「乳膠氣球由是一種柔軟的、可塑性強的材質製成，容易與鳥的胃腔或消化道貼合，會造成阻塞、飢餓與死亡。」

其二，儘管製造商宣稱一些乳膠氣球是可生物降解的，但歐布萊恩表示，因為這些氣球添加塑化劑，阻礙了生物降解的過程，導致氣球可能數十年才能分解；維金補充，很多能在土壤中分解的東西在海洋中根本無法，所以即便聲稱可生物降解的，也很可能不是海洋生物可降解的。

此外，氣球上的繩子會造成更大的傷害。繩子可能纏繞生物的脖子或身體，或著被吃下肚。加州索薩利托海洋哺乳動物中心副主任拉特納（Adam Ratner）表示，纏繞可能是致命及毀滅性的，特別是對受威脅及瀕危物種。

鋁箔氦氣球（有金屬塗層的尼龍製成）也是環境的禍害，他們永遠不會分解，在海洋中持續飄浮，並且其閃亮的外表更讓海洋生物感到困惑。此外，這些氣球還會被電線纏住，導致停電或火災。