南韓外長朴振：台海安全對南韓有直接影響　反對以武力改變現狀

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓聯社報導，南韓外交部長朴振在CNN採訪中表示，台灣海峽的安全會直接影響到南韓，堅決反對以武力改變現狀，他也提到，北韓對南韓是明確的威脅，需要美國的擴大威懾保護。

朴振提到北韓是現在南韓面臨最立即的危險，對於北韓近日以史無前例的頻率以飛彈威脅，以及第七次核試驗的可能性表達嚴厲譴責。他認為，北韓正在做的事情是完全錯誤的，他們提升了核子及飛彈威脅，威脅著朝鮮半島以及東北亞的區域和平與繁榮。

朴振強調，若要保護南韓受到北韓攻擊，唯一有效的方法是美國的擴大威懾。他認為，金正恩並不會自動放棄核武，重要的是要讓北韓無從選擇，只能重返談判桌。他指出，根據南韓所得到的教訓是，唯有當南韓變得強大時，北韓就會出現在談判桌上，但若他們軟弱，北韓也會從漏洞中獲取利益。

另外，提到台海安全，他說道，南韓反對以武力單方面改變現狀，若台灣海峽發生了什麼事，會直接影響到南韓，因此他們必須要維持朝鮮半島的和平與穩定。

報導指出，本月3日時在華盛頓舉行的韓美外長會談中也討論到了相關問題，當時美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）表示，他與朴振討論到了維持台灣海峽和平的重要性，也討論到為了應對威脅，而擴大美日韓三國的安保合作。

13日美日韓副外會長於會談結束後也於聯合聲明中表示，他們強烈反對任何透過武力或威脅企圖單方面改變包含印太地區在內的現狀。