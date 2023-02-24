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微風百貨傳90萬用戶資料外流 數位部長唐鳳籲個資法、資安法儘速修訂

企業頻傳用戶個資保護不力，個資法罰太輕頗受詬病

By 台灣英文新聞－編輯
2023/02/24 12:12
微風百貨南山館

微風百貨南山館 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）微風百貨驚傳高達90萬筆資料客戶資料外洩，數位部與經濟部已進行聯合調查，數位部長唐鳳認為，有必要整頓個資與資安法規，在涉及大量國民個資的部分，加強管制。

根據聯合報，有人在國外駭客論壇BreachForums宣稱竊得了微風百貨資料，包括業務往來、供應商資料、90萬筆用戶個資與訂單內容等。駭客稱資料包括會員帳密，而外洩檔案大小超過150 GB。

報導指，微風日前公告進行系統更新，暫停點數活動，接著就有民眾接到通知，要求修改密碼。

中央社指出，微風坦言最近有收到匿名網路勒索郵件，已完成軟體、系統安全性更新。然而，微風指，清查後發現，外流個資與公司資料庫「有落差」，懷疑客戶資料恐怕不一定是由微風駭入，呼籲會員定期修改密碼。

數位部23日表示，已責成國家資通安全研究院專業技術團隊，偕同經濟部進行聯合行政調查。數位部也鼓勵民間企業導入零信任架構、隱碼技術、星際檔案系統（IPFS）等新興技術，打造易守難攻的資安環境。

唐鳳23日下午受訪時表示，個資與資安事件有時重疊，百貨事件屬個資法管轄，大量個資外洩時，個資法的裁罰較輕，應加以修正。資安法部分，稽核範圍也得重新檢視，如華航個資外洩事件後，才發現交通部並未將之納入關鍵基礎設施資安法管轄範疇。

依據個人資料保護法，個資外洩，最高罰鍰新台幣20萬元，外界批評實在太輕。

台灣私人企業個資外洩事件頻傳，日前才傳出iRent與格上租車共享汽車服務系統，都出現安全漏洞，民眾資料一覽無遺。
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更新時間 : 2023-02-24 17:44 GMT+08:00

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