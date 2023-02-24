展現「毫不費力」的法式穿搭！SKECHERS X DVF 推Endless Kisses 把經典「嘴唇」穿上身

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）舒適與時尚的相遇，SKECHERS與時尚設計師Diane von Furstenberg推出聯名系列SKECHERS X DVF，將設計師的標誌性印花和大膽前衛的色彩，融合SKECHERS品牌無與倫比的舒適性，展現「毫不費力」的法式時尚穿搭。

Diane Von Furstenberg於1972年創立了她的同名品牌，其理念是以女性先於時尚為出發。（廠商提供）

Diane Von Furstenberg於1972年創立了她的同名品牌，其理念是以女性先於時尚為出發。此後，DVF成為一個全球時尚奢侈品牌的產業領導者。DVF以其標誌性的圍裹裙 、印花和鮮豔的色彩而聞名，且因其「毫不費力」的法式時尚，持續受到極高的關注。

由於Diane von Furstenberg本身也是一位熱愛徒步的旅行者，並接受健康且永續的平衡生活方式。希望透過此次聯名合作，它將使世界各地的女性掌握自己的健康，並過上最好的、時尚的生活。

SKECHERS 全球產品副總裁Kathy Kartalis說，這是我們首次服飾與鞋類的合作，希望為全球追求時尚的消費者帶來全新的視覺饗宴。我們在與DVF的聯名系列中加入了『令人讚嘆的元素』，向女性展示SKECHERS的時尚外觀及舒適性，即便在忙碌的一天中依然愛不釋手。

SKECHERS與Diane von Furstenberg聯名推出Endless Kisses主題系列，在多項經典鞋款和服裝上添加DVF永恆的標誌性「嘴唇」印花設計；運動內衣、上衣、褲裝和外套等服飾均採用 SKECHERS SKECHEWEAVE™ 等創新面料製成，在任何活動中，都享受極致的舒適性和透氣性。

SKECHERS x DVF聯名的Endless Kisses鞋類和服裝系列已於2月23日發售，其他DVF標誌性印花為特色的設計款式也將於2023年期間持續推出。

在SKECHERS 經典的UNO上搭配DVF標誌性紅唇圖案，同時具有SKECHERS Air-Cooled Memory Foam®加強透氣記憶型泡棉鞋墊、Skech-Air®可視性氣墊中底。（廠商提供）

D’LITES時尚老爹運動鞋展示了來自時尚設計大師Diane Von Furstenberg的認可之吻，並搭載SKECHERS Air-Cooled Memory Foam®加強透氣記憶型泡棉鞋墊、超輕量的吸震EVA中底、鞋面混搭透氣網布、優質皮革和優質皮面，搭配DVF的標誌性印花圖案。（廠商提供）