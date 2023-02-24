布林肯談台灣：台海衝突非中國內政 將為全球經濟帶來災難性後果

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國國務卿布林肯美東時間23日表示，全球擔憂台海生變，原因之一在於此非中國內政議題，而是攸關全世界，全球半數貨運仰賴台灣海峽運輸，中國侵台之舉將為全球經濟帶來「災難性後果」。

布林肯（Antony Blinken）今天受邀出席美國大西洋月刊（The Atlantic）線上活動，談論24日便屆滿一週年的俄烏戰爭，期間亦涉及台海議題。

布林肯強調，俄烏開戰後常被拿來與台海衝突做類比。而全球擔心台海爆發危機，原因之一在於這並非中國所主張的「內政」（internal matter）問題，而是攸關全世界。

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布林肯指出，全球每日貨運一半仰賴台灣海峽，包括手機、汽車在內等日常用品所需的半導體絕大部分產自台灣。他強調，「若台灣因為中國侵略爆發危機，某種形式上會為全球經濟及各國帶來災難性後果，這是北京越來越常聽到的訊息。」

這已不是布林肯首次警告，台海出事攸關全球利益。去（2022）年在美國史丹佛大學（Stanford University）與前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）對談時，他就已指出，台灣海峽的商業交通對全球經濟影響甚鉅，若台海生變，全球各國都將蒙受損失；台灣半導體產業若因台海危機中斷產出，則全球將出現經濟危機。

近來中國考慮為俄羅斯入侵烏克蘭提供支持援助的風聲甚囂塵上，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）22日表示，已經看到「一些跡象」。

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布林肯對此表示，目前為止，中國並未提供致命性軍事援助，但近來情資顯示中國有意為之，他在與中國外交最高層級官員王毅在慕尼黑會面時，已當面表達關切，並提醒中國若真為之將為美中關係帶來「嚴重問題」。儘管布林肯認為，中國當前盼與各國重新來往，不會想要此時因援助俄國被進一步疏遠，仍表示美方將密切關注此事。