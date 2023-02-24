Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉「搗蛋」危機一再重演　民進黨應拉高層級面對　

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/02/24 15:30
圖為台北市信義區一家量販賣場, 23日晚間雞蛋持續供貨中。中央社

圖為台北市信義區一家量販賣場, 23日晚間雞蛋持續供貨中。中央社

藍綠陣營都即將邁入總統大選提名階段，民進黨主席賴清德早已蓄勢待發，不過，若是「蛋荒」和「蛋價」的問題沒搞定，未從結構層面去解決問題，恐怕會演變成為「搗蛋」，影響民眾對執政黨的信心，間接衝擊到明年總統大選和立委的選情，行政部門應該拉高層級來緊盯這件事。

已經過了一年多，台灣每隔幾個月就會出現缺蛋、蛋價上漲的新聞，然而，這件事情不容小覷，因為對許多人來說，到便利商店買顆茶葉蛋是家常便飯，若是出現經常買不到的現象時，自然會有民怨，現在就是處於這樣的一個情況。

嚴格來說，「蛋荒」和「蛋價」的爭議不只發生在台灣，而是全球普遍性存在的議題。像美國1月蛋價就比去年同期增長約70%，紐西蘭去年12月蛋價較2021年同期上漲28.8%；歐盟過去6個月蛋價上漲75%；其他像是英國或澳洲甚至會限制民眾採購雞蛋的數量。

根據全球食物消費者論壇的研究，缺雞、缺蛋的主因，包括烏克蘭衝突造成原物價上漲，極端氣候造成天氣不穩定、影響到供應鏈，以及禽流感肆虐全球等。台灣自然也無法置身事外，像2022年至2023年2月，全球已發生5700多起禽流感案例，其中，台灣禽流感案例有87例、撲殺家禽數約120萬隻，裡面包括22萬隻的蛋雞。

由於國際原物料價格不斷上漲，帶動雞飼料價格高居不下，導致農民生產成本大幅提高，降低生產意願，另方面，國內目前正是冬季，寒流或冷氣團帶來低溫，致使產蛋率下滑。另一個是屬於調度的問題，因為將近兩成的雞蛋是送往食品加工廠，因此消費者自然買不到。

根據農委會的規畫，會協調降低加工量，並且從國外進口雞蛋，先讓消費者能夠直接買到雞蛋，這是最直接的做法；其次是延長玉米營業稅減免，希望能夠壓低生產成本，提高農民的生產意願，此外，更增加種雞進口，以便汰換老蛋雞，才能進一步增加產能。

不過，目前這些做法都是短期措施，只能解決燃眉之急，但對於結構性、季節性因素，並沒有完全對症下藥。尤其是，明年2024總統、副總統與立委選舉投票，最晚1月底前要登場，屆時，若又因為天氣因素造成缺蛋，勢必會影響民眾的觀感。

農委會主委陳吉仲任內，已多次面臨缺蛋危機，即便農委會多管齊下，相同的情況每隔幾個月仍一再重演，因此，民進黨政府勢必要拉高層級因應，調整產業鏈結構，才能避免一再被「搗蛋」。
蛋荒
蛋價
禽流感
蛋雞
雞蛋
產能
缺蛋
農委會

相關新聞

全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
2023/02/13 10:27
【淡淡的哀傷】台灣蛋價兩大原因漲回歷史新高　農委會估這時間回歸平穩
【淡淡的哀傷】台灣蛋價兩大原因漲回歷史新高　農委會估這時間回歸平穩
2023/02/12 17:59
水貂、浣熊、狐狸和海豹接連染禽流感　WHO示警：不排除發生人類大流行
水貂、浣熊、狐狸和海豹接連染禽流感　WHO示警：不排除發生人類大流行
2023/02/10 15:19
【推廣台灣咖啡】40位沖煮達人　3月決戰台中市民廣場
【推廣台灣咖啡】40位沖煮達人　3月決戰台中市民廣場
2023/02/09 17:19
張善政農委會研究計畫確定侵權！違反契約規定將被討回研究經費
張善政農委會研究計畫確定侵權！違反契約規定將被討回研究經費
2023/01/18 20:05

更新時間 : 2023-02-24 17:43 GMT+08:00

最受歡迎

Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
丟手機也差點丟了性命！Netflix韓國驚悚電影「原本以為只是手機掉了」 任時完反派演技獲好評
丟手機也差點丟了性命！Netflix韓國驚悚電影「原本以為只是手機掉了」 任時完反派演技獲好評
日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因
日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
蔡正元稱美國總統拜登脫口「毀滅台灣」計畫　外交部駁斥假消息
蔡正元稱美國總統拜登脫口「毀滅台灣」計畫　外交部駁斥假消息
南韓歌手朴宰範生涯超傳奇　時隔14年親自提起2PM退團事件　
南韓歌手朴宰範生涯超傳奇　時隔14年親自提起2PM退團事件　
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色