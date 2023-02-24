〈時評〉「搗蛋」危機一再重演　民進黨應拉高層級面對　

藍綠陣營都即將邁入總統大選提名階段， 民進黨主席賴清德早已蓄勢待發，不過，若是「蛋荒」和「蛋價」 的問題沒搞定，未從結構層面去解決問題，恐怕會演變成為「搗蛋」 ，影響民眾對執政黨的信心， 間接衝擊到明年總統大選和立委的選情， 行政部門應該拉高層級來緊盯這件事。

已經過了一年多，台灣每隔幾個月就會出現缺蛋、蛋價上漲的新聞， 然而，這件事情不容小覷，因為對許多人來說， 到便利商店買顆茶葉蛋是家常便飯，若是出現經常買不到的現象時， 自然會有民怨，現在就是處於這樣的一個情況。

嚴格來說，「蛋荒」和「蛋價」的爭議不只發生在台灣， 而是全球普遍性存在的議題。像美國1月蛋價就比去年同期增長約7 0%，紐西蘭去年12月蛋價較2021年同期上漲28.8%； 歐盟過去6個月蛋價上漲75%； 其他像是英國或澳洲甚至會限制民眾採購雞蛋的數量。

根據全球食物消費者論壇的研究，缺雞、缺蛋的主因， 包括烏克蘭衝突造成原物價上漲，極端氣候造成天氣不穩定、 影響到供應鏈，以及禽流感肆虐全球等。台灣自然也無法置身事外， 像2022年至2023年2月，全球已發生5700多起禽流感案 例，其中，台灣禽流感案例有87例、撲殺家禽數約120萬隻， 裡面包括22萬隻的蛋雞。

由於國際原物料價格不斷上漲，帶動雞飼料價格高居不下， 導致農民生產成本大幅提高，降低生產意願，另方面， 國內目前正是冬季，寒流或冷氣團帶來低溫，致使產蛋率下滑。 另一個是屬於調度的問題，因為將近兩成的雞蛋是送往食品加工廠， 因此消費者自然買不到。

根據農委會的規畫，會協調降低加工量，並且從國外進口雞蛋， 先讓消費者能夠直接買到雞蛋，這是最直接的做法； 其次是延長玉米營業稅減免，希望能夠壓低生產成本， 提高農民的生產意願，此外，更增加種雞進口，以便汰換老蛋雞， 才能進一步增加產能。

不過，目前這些做法都是短期措施，只能解決燃眉之急， 但對於結構性、季節性因素，並沒有完全對症下藥。尤其是， 明年2024總統、副總統與立委選舉投票，最晚1月底前要登場，屆時， 若又因為天氣因素造成缺蛋，勢必會影響民眾的觀感。

農委會主委陳吉仲任內，已多次面臨缺蛋危機， 即便農委會多管齊下，相同的情況每隔幾個月仍一再重演，因此， 民進黨政府勢必要拉高層級因應，調整產業鏈結構， 才能避免一再被「搗蛋」。