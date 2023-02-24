傳駐台灣美軍將增至200人 五角大廈、白宮重申：雙邊防務關係為因應中國威脅

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）華爾街日報報導，美軍擬增將駐台人數由30增至最多200人，以訓練中華民國國軍增進戰術、武器使用，使台灣更難遭受中國攻擊。

華爾街日報引述美方官員表示，一年前駐台美軍人數約為30人，美方計畫未來數約增員至100到200人，以拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、且避不公開以免激怒北京的訓練計畫。美軍駐台特種部隊陸戰隊人數近年無甚變動，如今隨著台美強化合作提升軍事實力，駐台美軍人數將達到數十年來高峰。

此外，報導也引述知情人士說法指出，美國密西根州國民兵也低調訓練一組國軍，包括在密西根北部格雷林營（Camp Grayling）與多國進行的年度演習。

美方官員表示，拓展訓練已籌劃數月，與中共間諜氣入侵美國領空無關。去年2月俄國入侵烏克蘭，五角大廈遂更加努力說服台灣採用「豪豬戰略」（Porcupine strategy）(編按：類似於台灣不對稱作戰概念)，重在讓台灣更難遭受攻擊的戰術與武器。

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五角大廈發言人梅納斯（Marty Meiners）對駐台美軍增員一事僅表示：「我們不評論具體行動、交流或訓練，但我想強調的是，我們的對台支持與雙邊防務關係依舊是因應中國目前構成的威脅，」並重申，「我們的對台承諾堅若磐石，有助維護台海及區域和平穩定。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）於媒體例會回應該項報導，稱美國對台灣的支持與防衛關係仍是因應當前中國構成的威脅，符合美國「一中政策」並未改變。同時，她也重申，美國對台承諾有助於維持台海與地區和平穩定。