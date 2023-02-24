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【俄烏戰爭周年分析】歐盟27國制裁「慢半拍」 俄羅斯根本沒在怕

歐盟外交政策必須經27國一致決定，很難達到讓普丁措手不及的震撼效果。何況經濟制裁本質是一把雙面刃，許多國家想降低對自身經濟衝擊，於是成了「豬隊友」。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/24 10:34
俄烏戰爭屆滿1年前夕，歐盟主要機構同步在辦公大樓外牆打出烏克蘭國旗圖樣的燈光，提醒世人，莫忘仍在水深火熱當中的烏克蘭。圖為歐盟執委會大樓...

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）歐盟27國22、23日連續開會，仍無法趕在24日俄烏戰週年前達成第10波對俄制裁共識。一年來各方爭辯制裁為何不如預期？關鍵在歐盟決策模式導致「雷聲大雨點小」，而且這雨還下得很慢。

「制裁是一種慢性毒藥，有點像砷，需要時間（發揮作用）。」歐洲聯盟（European Union）對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在15日回顧俄烏戰爭以來的歐盟因應政策時，提出這個比喻。

外界批評歐盟對俄制裁未見效，例如國際貨幣基金（IMF）甚至預估俄國今年經濟成長可達0.3%，比歐盟中最大經濟體德國的0.1%還高。

根據歐盟出版品辦公室（Publications Office of the European Union）6日發布的說帖，目前90%歐盟自俄進口的石油已遭禁、70%俄國金融體系的資產受制裁、1386人和171個實體機構被抵制往來。

歐盟在另一份報告分析雙邊貿易，顯示俄國更依賴歐盟。例如俄國市場需求占歐盟總生產的0.7%，但歐盟需求則占俄國生產9.4%；歐盟依賴俄國10種產品，占總進口價值的0.2%，但俄國對歐盟820種產品有依賴，占俄國進口價值15%，而且其中7成很難分散來源。

換句話說，歐盟對俄國的經濟影響力應該很大，那為何已連續9波制裁，發動戰爭且仍無意停止的俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）卻似乎「沒在怕」？

主要原因是歐盟決策模式給了俄國餘裕。歐盟執委會（European Commission）每一波制裁方案提出後，就會進入27個成員國的討價還價期，讓受制裁對象在真正定案、執行前能預作準備，包括俄國央行、銀行和親蒲亭的俄國富豪都有時間「搬錢」。

更別說歐盟自己還會訂下緩衝期，例如去年6月宣布「年底前」全面禁止進口俄國石油，使俄國有半年時間尋找新買家，包括中國、印度、土耳其。

如同國際戰略研究所（IISS）研究員夏吉納（Maria Shagina）在歐洲政治新聞網站Politico採訪中說：

「（制裁）需要帶來震驚反應，才能發揮最大效果、不要讓制裁對象有調適期。」

但歐盟外交政策必須經27國一致決定，很難達到讓普丁措手不及的震撼效果。何況經濟制裁本質是一把雙面刃，許多國家想降低對自身經濟衝擊，於是成了「豬隊友」。

匈牙利就是歐盟對俄政策的最大麻煩製造者。去年俄油禁令卡在匈牙利近一個月，直到匈牙利為自己爭取到額外緩衝條件才同意。波蘭等國提議制裁俄國核能國營企業Rosatom，也遭匈牙利反對。在俄國提供融資信用擔保下，Rosatom將為匈牙利興建2座核反應爐。

不過也有研究指出制裁有效。中央社引述柏林智庫「德國外交關係協會」（German Council on Foreign Relations，DGAP）的拉克茲（Andras Racz）等3位學者近期發表評論認為，制裁主要目標是弱化獨裁者的戰爭機器，而非期待能立即停戰。

他們主張，俄軍這次戰事不順，與歐盟自2014年俄國入侵烏克蘭的克里米亞（Crimea）後就施加制裁有關，包括法國與俄國2011年簽約供應4艘西北風級（Mistral-class）突擊艦的合約，便因歐盟制裁而取消。

拉克茲等認為，去年加碼的國際制裁，也有效牽制俄軍，包括H-100巡弋飛彈就無法取得來自台灣、荷蘭、美國及瑞士的關鍵零組件。

至於俄國經濟面，3位學者主張盧布匯率常隨進口或出口制裁而升或貶，無法反映國民福祇或證實制裁效力，且如今俄國內部數據變得不透明；相對的，如耶魯大學研究指出，約1千家西方企業撤離俄國，使得約1百萬個工作職位消失，這種實質衝擊才更值得佐證。

無論如何，歐盟集體制裁，仍會比歐洲各國自行其是來得更有力量。

值得留意的是，前述歐盟分析報告另指出：「歐盟與中國在俄國主要貿易夥伴中具有高度互相取代性，這情況或許已經在發生。」

換言之，中國能夠大幅抵消歐盟的制裁效果。那麽趁著中國在外交上仍對歐盟有期待，歐盟能給中國更多壓力嗎？可惜以歐盟成員國的分岐，中國議題要達成共識恐怕更難。

給普丁的「慢性毒藥」何時才能產生致命性，歐盟或許可以等，但烏克蘭人還能再等多久？

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