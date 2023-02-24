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【俄烏戰爭周年】聯大通過決議•要求俄軍撤離烏克蘭　烏國總統: 有信心戰勝俄羅斯

➤聯合國大會在23日會議結束前表決烏克蘭提出要求實現「公正持久」和平的決議案。聯合國193個會員國，141國贊成、7國反對、32國棄權，跨過出席國家2/3的通過門檻。➤與俄羅斯一同投下反對票的國家包括北韓、敘利亞及白俄羅斯，俄羅斯實質盟友中國、印度及伊朗再次棄權。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/24 12:30
聯合國大會23日以壓倒性票數通過決議，要求俄羅斯撤軍、實現烏克蘭持久和平。(圖/Володимир Зеленський@Zelensky...

聯合國大會23日以壓倒性票數通過決議，要求俄羅斯撤軍、實現烏克蘭持久和平。(圖/Володимир Зеленський@Zelensky...

更新時間: 2023-02-24 12:30

首次發稿: 2023-02-24 10:30

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭2/24屆滿一週年，聯合國大會23日以壓倒性票數通過決議，要求俄羅斯撤軍、實現烏克蘭持久和平。但中國、印度及伊朗等國再次棄權，凸顯西方國家難以採取外交孤立政策對付莫斯科。

聯大22日起就烏克蘭局勢召開緊急特別會議，安排多國代表發言，23日會議結束前表決烏克蘭提出要求實現「公正持久」和平的決議案。聯合國193個會員國，141國贊成、7國反對、32國棄權(如下圖) ，跨過出席國家2/3的通過門檻。

【俄烏戰爭周年】聯大通過決議•要求俄軍撤離烏克蘭　烏國總統: 有信心戰勝俄羅斯

圖/Володимир Зеленський@ZelenskyyUa

贊成票數和一年來聯大涉及俄烏戰爭的其他決議相當，與俄羅斯一同投下反對票的國家包括北韓、敘利亞及白俄羅斯，俄羅斯實質盟友中國、印度及伊朗再次棄權。

不過根據中國環球網(下圖）：中方代表在會中表示，當務之急是推動盡快實現停火止戰

【俄烏戰爭周年】聯大通過決議•要求俄軍撤離烏克蘭　烏國總統: 有信心戰勝俄羅斯

聯合國決議要求停止敵對行動，俄羅斯立即、徹底、無條件自烏克蘭撤軍，任何和約都不得承認以武力或威脅動武掠奪的領土。但決議並未詳述和平或和談要如何實現，僅呼籲聯合國會員國與國際組織加倍支持外交努力，並譴責俄羅斯在烏克蘭侵犯人權、攻擊民用基礎設施。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）22日在聯大提出議案時說：

「這場戰爭雙方並不均等，一方是侵略者，另一方是受害者。我理解有些國家基於各種理由仍不想支持烏克蘭，但這不重要，關鍵是要支持聯合國憲章，擁護國際法。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則說，俄羅斯的對手仍對擊敗一個核武擁有國存有「妄想」。

中央社報導，聯大決議沒有法律約束力，僅在國際社會具象徵意義和政治影響力。由於俄羅斯是聯合國安全理事會5個常任理事國之一，握有否決權，以美國為首的西方國家無法在安理會通過不利莫斯科的決議，只能在聯大盡可能尋求最多國家支持。

去年(2022年) 3月2日，聯大譴責俄羅斯侵略烏克蘭並要求無條件撤軍的決議獲141國支持；同年10月12日，143國支持譴責俄羅斯「企圖非法併吞」烏克蘭4個地區、要求各國不要承認的決議。

美國與歐洲盟邦在俄烏戰爭中以軍備支持基輔，將聯大譴責俄羅斯的決議視為對莫斯科施壓的手段。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）21日與駐紐約外籍記者視訊簡報時說，這些決議能向俄羅斯展現其行為令人無法接受，在聯大、安理會和全世界孤立俄羅斯。大量贊成票也能讓俄羅斯知道有必要坐上談判桌。俄羅斯現在是被排斥的國家，如果想繼續在世界上發展，就必須結束這場戰爭。

不過，棄權或反對決議案的國家主張，促和工作應照顧到俄烏雙方「國家安全」。

中國、印度及伊朗一年來都沒有在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭。西方國家嚴厲制裁莫斯科之際，中國與印度增加進口俄羅斯能源，伊朗則被控供應俄羅斯作戰亟需的無人機。美國近期警告中國不要提供俄羅斯致命武器，北京則反控美國是向戰場源源不斷提供武器的國家。

中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵23日在聯大會議上說，輸送武器不會帶來和平，拱火澆油只會加劇各方矛盾。中方敦促「有關國家」停止濫用單邊制裁和長臂管轄，為局勢緩和降溫做點有益的事。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日稍早表示，有信心戰勝入侵的俄軍，他也提到希望烏克蘭與中國代表能夠會面。

法新社報導，澤倫斯基在社群媒體上表示：

「我們沒崩潰，我們已經克服許多苦難，我們會戰勝。我們會向把這場邪惡戰爭帶進我國土地的所有人追究責任。」

澤倫斯基23日與到訪基輔的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）召開記者會，澤倫斯基表示：「我們希望與中方會面。這符合烏克蘭當今利益。」

路透社報導，針對中國結束俄烏戰爭的提案，澤倫斯基則說他沒看到任何相關計畫，只透過烏克蘭外交官員聽到一些「籠統的東西」，但中國考慮斡旋和平很振奮人心。

中央社報導，在戰事滿週年前夕，烏國軍事情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）告訴烏克蘭媒體，俄國計劃發動飛彈攻擊來「紀念」這個日子。

俄軍去年2月入侵之初一度逼近基輔，之後又不斷攻擊能源基礎設施，但基輔居民仍表現出無畏態度。

23歲居民席斯塔科娃（Diana Shestakova）表示：「這是我和所有烏克蘭人生命中最艱難的一年。」「我確定我們會戰勝，但我們不知道得等多久，以及還會有多少人受害。」

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