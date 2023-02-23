台灣文化部22.5億「振興振心」方案　用於成年禮金及各項藝文振興

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)行政院今（23）日拍板！文化部擴大預算至22.5億助藝文產業疫後復興，包含成年禮金7.5億及各項藝文振興方案 15億。

文化部表示，德國、義大利、西班牙、法國等歐洲國家， 近年皆陸續有發放文化禮金予青年用以文化體驗及消費的相關案例， 如德國柏林市政府2023年推出青年文化消費券，提供居住於柏林 18至23歲青年每人50歐元（約新臺幣1638元） 的文化消費補助，可適用包含博物館、劇場、電影院等文化場所； 義大利提供每位18歲青年500歐元（約新臺幣16000元）、 西班牙每位400歐元（約新臺幣14000元）、法國每位300 歐元（約新臺幣9600元）的文化消費補助， 除積極推動青年進行文化體驗、促進文化消費， 並培育藝文欣賞人口。

文化部在參考各國經驗並經詳細規劃後，於今（112） 年度預算正式編列2億元，預計發放給18歲青年，每人1200元 文化禮金。而在文化部長史哲上任後，考量自2019年疫情爆發， 讓3屆熱血青春的18歲青年，不僅失去象徵成年的高中畢業典禮， 更錯過了畢業旅行、校外教學等文化及社群體驗， 特別請命爭取再加發19-21歲每人1200元禮金。

除擴大成年禮金，文化部也爭取15億元預算， 將用於辦理產業振興，規劃包含18-21歲符合成年禮者至獨立書 店購書將加發購書禮金，並鼓勵縣市轄內書店串連辦理書展、書市、 主題活動等，提振實體書店營運；支持故事內容開發， 強化內容產業升級；以及規劃博物館及地方文化館相關遊程、 辦理文化觀光串連、社區見學體驗行動計畫等，帶動地方文化觀光、 小型藝文消費產業復甦。

為彌補疫情下民眾難以參與藝文活動的缺憾及兼顧文化平權， 將媒合表演藝術及傳統戲曲等進行偏鄉巡演； 並藉由結合民間大型宮廟活動，辦理戲曲大匯演， 創造傳統藝術劇團、表演團隊等演出機會，同時拓展藝文欣賞人口。

文化部也將與教育部合作，辦理「 藝拍即合校園藝術課程及校外文化教學一日文化體驗」， 媒合及開發藝文團隊及藝術家校內教學； 支持學校帶領學生參訪文化設施、表演劇場、文化資產、 地方文化館及參加工藝體驗活動等，提高文化近用機會， 也提升藝文產業消費。

將邀請或甄選藝術家及團隊，於文化部5大文創園區或其他文化場域 進行策展；透過縣市政府轄下美術館及其藝文展覽空間，媒合高中、 國中、國小等，辦理各項美術、視覺藝術創作等藝文活動， 擴大藝術欣賞機會，並鼓勵大眾重新走入文化生活。