〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？

邇來，有媒體對二0二四賴（清德）蕭（美琴）配釋出試探氣球。是亂點鴛鴦譜，還是春江水暖鴨先知，不是問題；重要的是，怎樣才是對台灣最好？
父為台灣人、母為美國人，啟蒙教育在台灣、成長教育在美國，有台灣心、本土情，英語字正腔圓、對美國文化及社會脈動有深刻體驗，有朗爽健康的堅定自信與拓荒精神（如花蓮蹲點選立委），具有這些條件的政治人物（蕭美琴），無論那個黨執政，無疑都是在台美之間搭起橋樑的駐美代表之最佳人選！
觀乎近兩、三年來，美國友台法案及友台措施的相繼推動出爐，前衆議院議長裴洛西以及民主、共和兩黨參衆議員，接二連三率團抵台訪問，為台灣發聲，讓台灣從牢籠困境走出國際能見度，創數十年來未曾有的記錄，凡此，是純屬巧合？是天上掉下來的禮物？還是背後有蕭代表推動搖籃的手，答案，還用說嗎？
蕭代表身上，除了女性的細膩婉約，更看到落落大方、口條清析坦誠，而非閃爍畏縮、模糊造作的說話方式，讓小台灣的蕭代表，在美國兩黨現任政要間都有流暢的溝通管道、與前執政官員仍保有密切連繫，完美詮釋何謂不卑不亢，讓人油然興起：我台灣、我驕傲！
在駐美代表這個位子上，蕭美琴無疑發揮了最大作用，為台灣創造了最大的利益空間。設若蕭美琴更上層樓當上副總統，接手的駐美代表想維持（甚至於超越突破）蕭代表的成績，可能是一件極其困難的差事。職是，除非個人有更遠大的生涯規劃，否則，讓蕭代表繼續留任雙橡園，絕對是台灣最大的福氣與利益！
當然，駐外代表可以是不黯當地語言文化的閒差，也可以是賣命的使節！台日關係由早年的若即若離，到近年的親如兄弟，沒有駐日代表謝長廷的穿針引線，可能嗎？
另如我駐德代表謝志偉，德語駕輕就熟，有扎實豐厚的學術訓練素養，有幽默風趣、隨和詼諧而不失刻薄、輕佻、官架子的語言特質，有靈活機智的反應能力、輕鬆活潑的心智年齡、點子與動力相輔相成；個人在駐德代表位子如魚得水，台灣在德國政壇能展開新頁，此生夫復何求？有必要為更上層樓起心動念？旁人有必要為謝代表的更上層樓猛敲邊鼓嗎？
總之，駐外代表不應該是政治酬庸，而是要為國家創造最大的機會！稱職傑出的駐外代表，動不動見異思遷，或必隨政黨輪替而輪替，未必是國家之福。
（作者為新竹教育大學退休副教授）