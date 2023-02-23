〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？

邇來，有媒體對二0二四賴（清德）蕭（美琴）配釋出試探氣球。是 亂點鴛鴦譜，還是春江水暖鴨先知，不是問題；重要的是，怎樣才是 對台灣最好？

父為台灣人、母為美國人，啟蒙教育在台灣、成長教育在美國，有台 灣心、本土情，英語字正腔圓、對美國文化及社會脈動有深刻體驗， 有朗爽健康的堅定自信與拓荒精神（如花蓮蹲點選立委），具有這些 條件的政治人物（蕭美琴），無論那個黨執政，無疑都是在台美之間 搭起橋樑的駐美代表之最佳人選！

觀乎近兩、三年來， 美國友台法案及友台措施的相繼推動出爐，前衆議院議長裴洛西以及 民主、共和兩黨參衆議員，接二連三率團抵台訪問，為台灣發聲，讓 台灣從牢籠困境走出國際能見度，創數十年來未曾有的記錄，凡此 ，是純屬巧合？是天上掉下來的禮物？還是背後有蕭代表推動搖籃的 手，答案，還用說嗎？

蕭代表身上，除了女性的細膩婉約，更看到落落大方、口條清析坦誠 ，而非閃爍畏縮、模糊造作的說話方式，讓小台灣的蕭代表， 在美國兩黨現任政要間都有流暢的溝通管道、與前執政官員仍保有密 切連繫，完美詮釋何謂不卑不亢，讓人油然興起：我台灣、我驕傲！

在駐美代表這個位子上，蕭美琴無疑發揮了最大作用，為台灣創 造了最大的利益空間。設若蕭美琴更上層樓當上副總統，接手的駐美 代表想維持（甚至於超越突破）蕭代表的成績，可能是一件極其困難 的差事。職是，除非個人有更遠大的生涯規劃，否則， 讓蕭代表繼續留任雙橡園，絕對是台灣最大的福氣與利益！

當然，駐外代表可以是不黯當地語言文化的閒差，也可以是賣命的使 節！台日關係由早年的若即若離，到近年的親如兄弟， 沒有駐日代表謝長廷的穿針引線，可能嗎？

另如我駐德代表謝志偉，德語駕輕就熟，有扎實豐厚的學術訓練素養 ，有幽默風趣、隨和詼諧而不失刻薄、輕佻、官架子的語言特質， 有靈活機智的反應能力、輕鬆活潑的心智年齡、 點子與動力相輔相成；個人在駐德代表位子如魚得水， 台灣在德國政壇能展開新頁，此生夫復何求？ 有必要為更上層樓起心動念？旁人有必要為謝代表的更上層樓猛敲邊 鼓嗎？

總之，駐外代表不應該是政治酬庸，而是要為國家創造最大的機會！ 稱職傑出的駐外代表，動不動見異思遷，或必隨政黨輪替而輪替，未 必是國家之福。

（作者為新竹教育大學退休副教授）