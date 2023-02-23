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韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/23 17:50
「瑞鎮家」成員為朴敘俊、鄭有美、李瑞鎮、BTS V、崔宇植（左至右）至墨西哥販售韓國小吃，節目將於24日開播（圖／截自IG@tvn_joy...

「瑞鎮家」成員為朴敘俊、鄭有美、李瑞鎮、BTS V、崔宇植（左至右）至墨西哥販售韓國小吃，節目將於24日開播（圖／截自IG@tvn_joy...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）羅PD（羅䁐錫）的最新餐廳綜藝、「尹食堂」的衍生節目「瑞鎮家」即將在24日開播，尹汝貞雖因拍攝柏青哥2而無法加入，但「尹食堂」的其他原班人馬及演員崔宇植、BTS防彈少年團V都將一同出演，這次將以有別於尹食堂，以新型態的餐廳與觀眾見面。

「瑞鎮家」由「尹食堂」中擔任理事的演員李瑞鎮晉升為社長，帶領著成員在墨西哥經營餐廳。「尹食堂」中的餐點以韓式烤肉、石鍋拌飯等韓國傳統食物為主，而「瑞鎮家」將有別於這類的傳統料理，推出紫菜包飯、韓式熱狗、韓國泡麵等更輕鬆、親民的街頭小吃。羅永錫PD在線上製作發布會上說道，「尹食堂」為介紹正統韓式傳統料理店的節目，因此李瑞鎮想做一個介紹韓國休閒小吃的新餐廳。

根據韓媒報導，「瑞鎮家」去年年底已在墨西哥巴卡拉爾結束拍攝。在線上製作發布會中，當主持人問道「尹汝貞社長不在，是否有任何困難的地方？」時，李瑞鎮搞笑回道「非常好，我可以隨心所欲的做事非常好，因為不用看眼色，所以沒有那麼累」，另外他也說道「如果瑞鎮家成績不佳，可能會馬上換成敘俊家」，引起現場一陣大笑。

朴敘俊此次在「瑞鎮家」升職成了部長，負責料理部分。他說道，這次的拍攝與「尹食堂」時一樣都在看眼色，但不同的是，工作變得更多，比想像中還忙得不可開交，這次是第一次從頭到尾都待在廚房。他也表示，透過這次的拍攝，他更尊敬從事餐飲業的人，他親自感受到辛苦後，想著這真的可以做一整天嗎？

朴敘俊也說道，他在拍攝「瑞鎮家」時，沒有感到在拍攝節目，一心只想好好做生意，總是希望今天的營業額能比昨天進步，當老闆宣布閉店時，還會心想著能再多賣一些就好了。

崔宇植繼「尹Stay」後再次以實習生身分加入節目，他說道，他越來越能了解到了全世界實習生的心了，很認真做事時能得到稱讚，但若有一點錯誤就會挨罵，但能力也因此越來越提升，甚至讓他產生真正想要開一間店的想法。

至於BTS防彈少年團的V，他在節目中主要負責備料、洗碗、整理等。他透露，BTS中最不會做菜的他，原是抱著期待服務客人的心去的，但卻被分派做料理所以嚇了一跳，經常想著為什麼？但也領悟到做菜不是件易事，他甚至在節目結束拍攝後打了三次點滴。

另外，羅PD也指名V為最令人驚慌的員工。他解釋，因為V是現代的年輕人，年紀較小，因此比較不懂得看眼色。例如當社長（李瑞鎮）因為營業額的問題苦惱時，他卻在一旁問道明天不能出去玩嗎？沒有薪水嗎？讓李瑞鎮非常不知所措，但羅PD認為這就是V的魅力所在，代表著這個世代年輕人，朴敘俊則是老一代的範本。

話雖如此，李瑞鎮對於V的表現依然給予95分的高分，說道V是默默努力派的，總會默默地把事情做好。

羅PD還說道，「尹食堂」是較療癒的節目，而「瑞鎮家」則有著競爭、生存戰的感覺。他解釋，因為社長李瑞鎮秉持著「收益第一」的理念，變得像是真的在經營一間餐廳，較看重資質及輩分，節目隨著各種明爭暗鬥、唯才主義以及對於成果的執著，會有種在看辦公室劇的感覺。
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