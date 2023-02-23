AI生成圖像有版權保護否？美國著作權局首度界定範疇

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國著作權局（US Copyright Office）在一封信函中首度表示，圖像小說中（graphic novel）使用人工智慧（AI）工具Midjourney生成的圖像，無版權保護。

生成式AI軟體著作權，美國著作權局怎麼界定？

路透社報導，著作權局在一封日期為21日的信函中指出，Zarya of the Dawn一書作者Kris Kashtanova為此書所寫與編排的部分內容可以獲得版權，但以Midjourney生成的圖像則不可，Kashtanova非該圖像的作者。

著作權局在信中表示寫到，將補發該書的版權登記，將「非人類創作」所以無法取得版權的圖像排除在外。

作者怎麼看？

Kashtanova22日表示，著作權局同意予以該書故事內容以及圖像編排方式版權保護，是個好消息，「這涵蓋了AI藝術界人士的很多用途」。他們也在考慮如何闡明，圖像本身是「我的創造力的直接表達，因此受版權保護」此一觀點。

Midjourney怎麼說？

Midjourney可根據用戶輸入的文本提示生成圖像。Kashtanova撰寫「黎明的札莉雅」的文字之後，Midjourney根據提示生成圖像，成為書中插圖。

Midjourney總法律顧問Max Sills表示，著作權局的決定是「Kashtanova、Midjourney以及籍藝術家們的一大勝利」，著作權局清楚表明，若藝術家對Midjourney等圖像生成工具施以「創造性控制」，所產出的內容是可以受到保護的。

這項決定是「卡什塔諾娃、Midjourney和藝術家們的一大勝利」，著作權局「清楚表明如果藝術家對諸如Midjourney等圖像生成工具施以創造性控制…產出的內容可以受到保護」。