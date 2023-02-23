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研究：晚期HIV感染者若染猴痘　引發併發症、死亡風險均高

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/23 17:27
圖為電子顯微鏡下猴痘病毒。（圖／美聯社）

圖為電子顯微鏡下猴痘病毒。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據發表在《刺胳針》雜誌上的一項研究，研究人員在晚期HIV患者身上發現一種特別嚴重的猴痘（Mpox）病毒，不僅致死率較高，且容易引發嚴重併發症。

去（2022）年4月以前，猴痘疫區以西非和中非地區為主，但自去年5月7日英國出現首例本土個案後，迅速在全球擴散，絕大多數感染者是與同性有性行為的男性，截至今累計至少110國報告逾8.6萬例確診，並造成93死；而這些確診者中有38-50%也同時為HIV感染者，不過大多數皆有接受抗愛滋病毒治療且狀況穩定。

一個由來自19個國家的臨床醫生組成的國際團隊分析了2022年5月11日至2023年1月18日期間，共382例身染猴痘以及晚期HIV感染者病例，包括在疫情高峰期死於猴痘的27人。

研究人員在晚期HIV患者身上發現一種特別嚴重的猴痘（Mpox）病毒，並將其命名為「猛暴性猴痘病毒」，可能引發嚴重症狀，例如皮膚、生殖器出現大範圍的瘡，甚至造成肺部出現大面積壞死病變；其中症狀最嚴重者通常出現在白血球細胞「CD4細胞」數最低的患者。

CD4細胞是指表面帶有CD4+ T分子的T淋巴細胞，是人體免疫系統中重要的免疫細胞，正常人的CD4細胞數指數約800-1200cells/mm3，但當HIV病毒進到人體內後，會經由血液帶至全身，並破壞人類免疫系統中具有CD4細胞。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，當CD4細胞數指數低於200時，就會被診斷出感染HIV病毒。

傳染病學家Oriol Mitja呼籲衛生當局，應該為「感染HIV病毒者」優先接種猴痘疫苗，尤其是在診斷、抗病毒治療不普及的國家。倫敦大學瑪麗皇后學院臨床醫學教授Chloe Orkin則建議猴痘患者應該做HIV檢驗，而HIV感染者若感染猴痘，必須檢驗CD4值。

研究：晚期HIV感染者若染猴痘　引發併發症、死亡風險均高
猴痘

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