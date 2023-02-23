2023萬金杜鵑移動花聚落2/25開展

2023萬金杜鵑花展將在2月25日至3月19日於 萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，新北市農業局以「 移動花聚落」為主題，結合新北16台在地農用車、2艘漁用船， 讓花農精心栽培的杜鵑與各領域的20位藝術家相碰撞， 打造別具特色的杜鵑花車與花船，共同創造國際級杜鵑花展。

今年度的杜鵑花展以「移動花聚落」為主題， 除讓花農與藝術家跨界合作，創造出別出心裁杜鵑花車及花船外， 今年也特別與 CNFlower創辦人凌宗湧合作，以藝術結合在地各式杜鵑、 生態植物、景石與源源不絕的山泉流水， 於萬里觀光公園打造流瀑及「湧萬金」噴泉，為全台最美杜鵑秘境， 另外在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園間的瑪鋉溪畔人行步道也打造 長200公尺、種植超過4,000株的杜鵑花見小路， 已開滿萬紫千紅杜鵑，串連瑪鋉溪畔成就絕美景緻。

2月25日開展當日除邀請到CNFlower點點綠行動花車展示 各式花藝盆景，現場還有長笛姊姊演奏、 小丑彥彥氣球及街頭藝術家速畫等表演，另外當日10點至12點還 有限量AHM手作體驗課程，除了精采表演外， 萬金地區最有名的品牌甜點「芋圓王」也到場共襄盛舉，好看、 好吃又好玩；花展期間每周六、日下午1點（2/25、2/26、 3/4、3/5、3/11、3/12、3/18、3/19）， 只要於社群媒體上傳花展美照，並標註萬金杜鵑、新北市農業局-稼 日蒔光、湧萬金、萬金花幣、移動花聚落、萬里觀光公園、 瑪鋉運動公園（擇二標註）， 即可向現場工作人員領取萬金花幣小贈品，每日限量發贈， 多多把握。

在地店家響應萬金杜鵑移動花聚落，民眾只要在花展期間於FB、I G或line社群分享萬金杜鵑「移動花聚落」之相關照片， 即可獲得諸多好康優惠， 如野柳地質公園推出出示與萬金杜鵑花展元素（花車、花船、 湧萬金）的合照，全票票價8折，指定人氣商品（女王頭開瓶器、 胖胖杯、Q版公仔系列杯墊）享9折優惠； 在地知名店家汪汪地瓜園花展期間全館9折，消費總額滿800塊再 送汪汪地瓜園吉祥物一隻；來到金點草里驛站， 只要出示與金山區漁會與藝術家協力創作的花船照片，消費（ 不含釣具租用及伴手禮）享打9折的優惠； 另外還有三姊妹農家樂預約用餐加贈蘿蔔糕1份等諸多好康。

因228連續假期將屆，參加花展可多多搭乘大眾運輸， 如景美里站（789、789區、790、682）下車步行約10 分、萬里橋頭站（1815、1815A、1815B、1815D 、1815E）下車步行約5分、萬里區公所站（789、789區 、790、862、888、953、953區）下車步行約10分 鐘即可到達展場；如是自行開車前往， 萬里觀光公園中福路車道兩側、中幅樂活公園及忠福橋車道兩側、 獅頭路單側、離瑪鋉運動公園約1.6K國中橋私人停車場及萬里國 小皆可停車。

農業局長李玟指出，新北市萬里、金山是杜鵑苗主要產區，佔全台8 成，培育品系高達300多種，為全台之冠，今年度「萬金杜鵑」 移動花聚落邀請各界藝術家與花農碰撞出的絕美「火」花， 讓杜鵑越在地也越國際，成為萬金地區值得驕傲的亮點產業。

因228連續假期將屆，參加萬金花展可多多搭乘大眾運輸。(照片來源：新北市政府農業局提供)