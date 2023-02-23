人有善願、天必從之　新北市表揚績優社福基金會

新北市政府於23日表揚績優社福基金會， 從參與評核的65家基金會中，評選出優等獎36家、 甲等獎20家，以及性別平等績優獎20家。 新北市副市長劉和然代表侯友宜市長感謝基金會積極參與社會福利業 務，光在2021年疫情嚴峻期間，就投入了3億9千多萬元的善款， 造福無以計數的弱勢民眾，發揮台灣人最美、最良善的心。

獲頒優等獎的財團法人新北市靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠表示， 該基金會係由心道法師於1994年所創辦成立，以靈鷲送愛、送福（ food）、送暖分別在教育、民生和醫療等三方面奉獻； 其中在教育特別重視品德教育，設立普仁獎，表彰五德， 已獎勵一萬多名學生；送福就是食物銀行，以客製化提供弱勢所需； 送暖則在偏區推動口腔衛教，並參與國際緊急救援。 蔡高忠並引法師訓勉「人有善願、天必從之」， 與所有獲獎單位共勉。

另財團法人新北市私立新希望基金會， 除捐贈好日子愛心大平台課後社區照顧方案及小衛星春節慰問金等， 還針對偏鄉地區的弱勢民眾提供義診服務。董事長戴建隆表示， 基金會在義診過程中， 看見弱勢民眾將所收到的補助金再奉獻給其他更需要的人， 讓他非常感動。

副市長劉和然表示，在疫情嚴峻時刻， 社福基金會不僅捐助防疫基金經費，也添購了各種防疫設備、 器材給第一線的醫療院所，與市府並肩作戰。統計在2021年， 新北市社福基金會運用在社會福利服務的支出就高達3億9千多萬元 ，針對各式弱勢對象，提供各種福利服務， 可說是台灣最美的風景和人心。

社會局長張錦麗表示，財團法人法自2019年2月1日施行， 改變社福基金會運作模式，藉由評核瞭解各基金會在會務、 業務及財務等運作，包括董事會召開、 社會福利支出比例以及財務管理等，透過定期實地輔導， 依各基金會不同的需求，市府提供多元服務策略給予參考， 以協助穩定基金會的運作和發展。

典禮中同時頒發性別平等績優獎， 鼓勵董事會成員單一性別不低於三分之一， 有財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會、 私立吳振雨吳林紅蓮基金會等20家獲獎，落實性別平等政策。