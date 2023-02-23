侯友宜關心自強國小太陽能光電球場啟用　公私攜手打造優質永續校園

今(23)日侯友宜市長於自強國小參與太陽能光電球 場剪綵儀式，並與嘉賓簽名於籃球上，象徵球場正式啟用。活動中， 自然老師透過綠能教學演示， 讓學生了解綠能發電對環境友善是未來趨勢， 而光電球場讓學童擁有不受天候限制之活動空間， 校園開放時段也提供民眾免費運動使用； 且民間投資興建太陽能光電球場，以躉售電費回饋學校， 學校與民間廠商雙贏互惠，合作完成光電球場，培養師生能源素養， 發展綠能產業。

市長侯友宜表示，2019年以前，新北市僅有89校設置太陽能電板 ，為提升再生能源使用率，市府輔導各校4年內急速成長至214校 ，成長2倍有餘，發電量一年高達5萬6千餘KW， 符合各校冷氣使用所需。另外新北市配合中央政策，自2021年起， 積極推動校園設置太陽光電系統，鼓勵各校設置， 並於學校校舍改建、新建或設置斜屋頂時， 將校園節電設施及太陽光電系統建置納入能源轉型規劃， 讓硬體環境工程富有能源教育意涵，朝向綠色經濟、 環境永續願景邁進。目前全市校園建置太陽光電系統發電量已達約4 千餘萬度，建置容量高居全國第三名，成效良好。

自強國小校長許以平表示，球場面積為944平方公尺， 屋頂型太陽光電設施及光電球場年總發電量預估為72萬6,000 度，發電量比學校用電量多1.6倍， 儼然成為一座小型綠能發電場地。 學校並設計太陽能光電能源跨領域課程， 讓學生以光電球場為學習場域，學習與生活連結，如：自然課時， 運用智慧電表， 教導學生了解學校太陽能板的發電量可以讓教室的燈點多久時間.. 等，讓綠能發電議題與日常生活實踐相呼應。

體育組長黃義翔表示， 光電球場的建置使得越來越多的孩子們願意參與運動， 之前遇到雨天或是夏季適逢高溫時，都不適合在操場運動， 自從光電球場完成後，有更多的孩子願意到球場運動、 老師們的教學場域也可以更有彈性。 光電球場啟用對於學校進行課程、 推展戶外活動及培養同學們運動習慣有非常大的幫助。

另外，6年級蔡沂軒同學提到，以前遇到雨天， 同學們都會因為沒有球場可以運動而心情不好， 現在學校有了一個廣大、寬敞的「光電籃球場」， 讓他們在雨天也可以運動，球場是他們最好的玩伴， 這一切實在是太棒了！

教育局表示，新北市自2021年開始推動「 學校設置太陽能光電球場計畫」，至2023年2月已建置完成6校光 電球場，目前共有23所學校已與廠商簽訂合約並公證， 為北台灣最多之縣市。2023-2026年預計再規劃全市學校興建7 座光電球場，以完成30座光電球場為目標， 持續打造優質的學習環境。

自強國小師生綠能教學演示，侯市長專注參與。（照片來源：新北市教育局提供）

自強國小太陽能光電球場實景。（照片來源：新北市教育局提供）