侯友宜關心自強國小太陽能光電球場啟用　公私攜手打造優質永續校園

今(23)日侯友宜市長於自強國小參與太陽能光電球場剪綵儀式，並與嘉賓簽名於籃球上，象徵球場正式啟用。活動中，自然老師透過綠能教學演示，讓學生了解綠能發電對環境友善是未來趨勢，而光電球場讓學童擁有不受天候限制之活動空間，校園開放時段也提供民眾免費運動使用；且民間投資興建太陽能光電球場，以躉售電費回饋學校，學校與民間廠商雙贏互惠，合作完成光電球場，培養師生能源素養，發展綠能產業。
市長侯友宜表示，2019年以前，新北市僅有89校設置太陽能電板，為提升再生能源使用率，市府輔導各校4年內急速成長至214校，成長2倍有餘，發電量一年高達5萬6千餘KW，符合各校冷氣使用所需。另外新北市配合中央政策，自2021年起，積極推動校園設置太陽光電系統，鼓勵各校設置，並於學校校舍改建、新建或設置斜屋頂時，將校園節電設施及太陽光電系統建置納入能源轉型規劃，讓硬體環境工程富有能源教育意涵，朝向綠色經濟、環境永續願景邁進。目前全市校園建置太陽光電系統發電量已達約4千餘萬度，建置容量高居全國第三名，成效良好。
自強國小校長許以平表示，球場面積為944平方公尺，屋頂型太陽光電設施及光電球場年總發電量預估為72萬6,000度，發電量比學校用電量多1.6倍，儼然成為一座小型綠能發電場地。學校並設計太陽能光電能源跨領域課程，讓學生以光電球場為學習場域，學習與生活連結，如：自然課時，運用智慧電表，教導學生了解學校太陽能板的發電量可以讓教室的燈點多久時間..等，讓綠能發電議題與日常生活實踐相呼應。
體育組長黃義翔表示，光電球場的建置使得越來越多的孩子們願意參與運動，之前遇到雨天或是夏季適逢高溫時，都不適合在操場運動，自從光電球場完成後，有更多的孩子願意到球場運動、老師們的教學場域也可以更有彈性。光電球場啟用對於學校進行課程、推展戶外活動及培養同學們運動習慣有非常大的幫助。
另外，6年級蔡沂軒同學提到，以前遇到雨天，同學們都會因為沒有球場可以運動而心情不好，現在學校有了一個廣大、寬敞的「光電籃球場」，讓他們在雨天也可以運動，球場是他們最好的玩伴，這一切實在是太棒了！
教育局表示，新北市自2021年開始推動「學校設置太陽能光電球場計畫」，至2023年2月已建置完成6校光電球場，目前共有23所學校已與廠商簽訂合約並公證，為北台灣最多之縣市。2023-2026年預計再規劃全市學校興建7座光電球場，以完成30座光電球場為目標，持續打造優質的學習環境。
自強國小師生綠能教學演示，侯市長專注參與。（照片來源：新北市教育局提供）
自強國小太陽能光電球場實景。（照片來源：新北市教育局提供）