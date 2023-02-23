112學年度學測成績公告　新北在地就學學子表現出色

新北巿公私立高中職參加112學年度大學學科能力測 驗，4科成績達滿60級分有1位。選考4科達頂標共452位， 其中選考國、英、數B、社頂標落在50級分、選考國、英、數A、 自頂標落在50級分。108學年度起學測5考科必考改為全部選考 ，大學繁星推薦和個人申請入學管道採用學測最多4個科目，且11 1學年度起將數學分為數學A及數學B， 考生可依性向與興趣選擇理想科系所採計的科目， 透過繁星計畫或申請入學來錄取所嚮往的大學。

教育局表示，該(112)學年度學測在地就學學生表現卓越且亮眼 。竹林高中李子玄獲得4科滿級分的好成績， 子玄是一位自律性很高的孩子， 從竹林幼兒園一路至竹林高中皆選擇在地就學， 高一透過竹林師長的指導，獲選參加清大科學人才培育計畫數學組， 藉由高中及大學紮實的訓練，也激發子玄在數理學習上的動力， 進而獲得相當優秀的成績。

竹圍高中謝湘綾為學校國中部畢業學生，國中教育會考考取5A的佳 績，以公立優免管道進入高中部數理實驗班就讀。 該屆學測更為全校榜首、國文滿級分。 湘綾非常熱愛臺灣傳統戲曲歌仔戲， 並曾於高一時獲得全國歌仔戲吟唱比賽青少年組全國第一名的殊榮。 更以對歌仔戲的熱愛與了解為主題，投入自主多元學習的研究， 獲得校內自主學習成果競賽的首獎及國立臺灣師範大學舉辦110學 年度協作共好之自主學習成果優秀作品。

三重高中陳祥鳴來自低收家庭，為了翻身改變家庭境況， 努力利用所有的休息跟零碎時間讀書學習，高中三年來皆穩踞全校前 1%。祥鳴就讀二重國中，以國中會考1A++3A1B的成績在地 就學進入三重高中，獲得新北市入學獎學金， 以及每學期的高中助學金。祥鳴今年社會更獲得滿級分， 目標是就讀政大歷史系， 期待上大學之後能夠有更廣闊的視野與機會， 讓他實現回饋家中雙親、精進自我生命的目標。

北大高中謝筑安同學當初教育會考考取5A++， 入學即為學校榜首，來北大高中亦是就近入學的考量。 在高中三年沒有補習，按部就班依照教師指導累積實力， 穩居校排第一名，此次6科全考更獲得83級分的好成績。 平時熱衷科學專題研究，且榮獲111年度全國科展第二名暨大成獎 特優的佳績。這次再次成為學校學測的榜首， 未來將參與繁星計畫進入理想的科系。

樹林高中人文與社會實驗班劉禹昕，4科選考總成績達50級分， 畢業於學校國中部，選擇在地就學直升樹林高中就讀免去舟車勞頓， 歷經兩年努力，不僅能穩固好基本的課業表現外， 更擁有社會服務的熱忱，擔任學校學生會會長一職； 同時也積極參與校內外競賽， 參加過教育部國教署新興科技創作設計競賽，榮獲全國第二名佳績。

教育局表示，新北透過創新教育加速器計畫、 在地就學大聯盟計畫及與優質大學合作開課，以提升教育競爭力， 促使更多優秀學子在地就學。此外， 新北市多所高中也在放榜前召開繁星選填說明會， 讓有意參與繁星選填學生了解選填方式， 放榜後立即利用綜合活動時間及夜間辦理申請入學講座幫助親子了解 多元入學管道。 輔導處老師也會入班進行學生備審資料準備與撰寫指導， 與學生就志願選填進行討論，盡力協助每個孩子適性入學。

提醒所有考生及家長，今日大考中心會公布原得總分與級分對照表及 5項成績標準，考生可藉此了解自己成績相對表現， 另若想複查成績僅限用網路申請，其他方式概不受理。考生可於2月 23日至3月2日至大考中心網站提出申請。此外， 考生可查看各招生簡章了解嚮往校系並瞭解其採計科目， 為下一階段入學做好準備， 祝福所有的考生都能進入心目中理想的學校。

竹圍高中謝湘綾(右)為以公立優免管道進入高中部數理實驗班就讀，此屆學測更為全校榜首、國文滿級分。(照片由新北市教育局提供)

竹林高中李子玄獲得4科滿級分。(照片由新北市教育局提供)

三重高中陳祥鳴來自低收家庭，為了翻身改變家庭境況，努力利用所有的休息跟零碎時間讀書學習，高中三年來皆穩踞全校前1%。今年社會更獲得滿級分，目標是就讀政大歷史系。(照片由新北市教育局提供)

北大高中謝筑安同學當初教育會考考取5A++，入學即為學校榜首，來北大高中亦是就近入學的考量。在高中三年沒有補習，按部就班依照教師指導累積實力，穩居校排第一名，此次6科全考更獲得83級分的好成績。(照片由新北市教育局提供)