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普丁強化核武、量產交付極音速飛彈 北約稱中國似準備支持俄國侵略烏克蘭

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/23 16:15
中國可能對俄國對烏克蘭發動的侵略戰爭提供支持。（圖／美聯社）

中國可能對俄國對烏克蘭發動的侵略戰爭提供支持。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）繼21日退出核武規範條約，俄羅斯總統普丁23日公開宣稱，要強化核武「三位一體」，並大規模生產及交付部分型號的極音速飛彈；北約發現中國可能計畫支持俄國對烏克蘭的侵略戰爭，強烈敦促北京停止違反國際法的行徑。

普丁：加強核力量

衛報報導，普丁（Vladimir Putin）23日藉慶祝「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland public holiday）發表演說，表示「如以往一樣，我們更加專注強化核武『三位一體』。」所謂三位一體，即是基於陸、海、空的核飛彈。

俄國21日才宣布暫退美俄僅存的核武規範條約《新削減戰略武器條約》（New START），並宣稱將恢復核武測試。

普丁表示，今年將首次布署能搭載多個核彈頭的薩爾馬特洲際飛彈（Sarmat），更宣稱將「繼續大規模生產空基『匕首』（Kinzhal）極音速飛彈，並開始大規模交付海基『鋯石』（Zircon）極音速飛彈。」

北約：中國疑似計畫為俄國入侵烏克蘭提供支持

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）22日表示，儘管北約並非戰爭的一方，但只要烏克蘭需要，就會支持該國。

被問及北約是否有任何跡象表明中國可能準備為俄國的侵略戰爭提供武器或其他支援時，史托騰柏格表示，「我們已經到一些跡象，他們可能正在計畫這樣做，當然，北約的盟友，美國，一直在警告（中國）不要這樣做，因為是這不應發生的事情，中國不應該支持俄羅斯的非法戰爭。」

史托騰柏格表示，中國的潛在援助相當於「為公然違反國際法的行徑提供（直接）支持，當然（做為）聯合國安理會的成員，中國不應當以任何方式支持偉嵐聯合國憲章或國際法的行為。」

普丁於22日接見了中國最高外交層級官員王毅，這使得西方陣營擔憂，北京可能準備就俄烏戰爭向莫斯科提供更有力的支持。

事實上，一位匿名烏克蘭高層官員22日向法新社表示，中國計畫在24日發布的「烏克蘭和平計劃」，並未與烏克蘭方面協商。
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更新時間 : 2023-02-23 17:21 GMT+08:00

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