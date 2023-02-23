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《小丑2》開拍！Joaquin Phoenix 領銜、Lady Gaga出演小丑女　續集將為音樂劇

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/23 16:12
《小丑2》已於去（2022）年底開始拍攝。(圖擷取自Lady Gaga Instagram)

《小丑2》已於去（2022）年底開始拍攝。(圖擷取自Lady Gaga Instagram)

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合外媒報導）《小丑2》加入Lady Gaga演出，預計將以音樂劇形式於明（2024）年上映。

《小丑》是一部低預算的美國暗黑心理驚悚片，由Todd Phillips執導，於2019年美國上映，同年於第76屆威尼斯影展首映贏得最高榮譽金獅獎，男主角Joaquin Phoenix更抱回人生首座金球獎和奧斯卡最佳男主角，全球票房衝破十億美元（約300億新台幣）。

暌違五年， DC漫畫改編的反派續集電影要來囉！導演Phillips不久前也曝光首張劇照，小丑在刮鬍子的照片旁配文寫下「Day 1. Our boy.」，將演出小丑女 Harleen Quinzel的Lady Gaga也於近日釋出第二張劇照，小丑和小丑女深情對望。

《小丑2》的片名「 Folie à Deux」源於法文「二聯性精神病」，意為某患有此病的人，會將妄想信念傳送到另一個人，該片故事背景將聚焦在阿卡漢精神病院（Arkham Asylum），此為小丑及小丑女前身為心理醫生Quinzel相遇的地方，故事也將聚焦兩人之間的瘋狂愛情故事，預算約為150萬美元，已於去年底開始拍攝，預計於2024年10月4日正式上映。
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2023/02/06 17:32

更新時間 : 2023-02-23 17:21 GMT+08:00

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