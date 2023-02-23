2023觀功念恩感恩卡大賞　徵稿活動開跑

福智文教基金會「2023觀功念恩感恩卡大賞」徵稿活動開跑啦！ 活動自即日起至日止，公開徵募各種類型的感恩卡，除了常見的母親卡、父親卡、 教師卡之外，也擴大感恩範圍徵募包含：阿公卡、阿嬤卡、朋友卡、 萬用卡等。基金會長年推廣「觀功念恩」理念與實踐， 並結合大專校院舉辦「卡片傳恩情」活動，從台灣擴展至海外， 溫暖了無數人心。今年感恩卡大賞的獲獎作品，也會印製成卡片， 提供「卡片傳恩情」等各類溫馨活動使用。徵稿對象、年齡不拘， 邀請各級學生與社會人士一同參與，把內心的感恩化成圖像， 把美好的心意傳遍人間。

福智文教基金會 創辦人日常老和尚提出「觀功念恩」的方法， 引導大眾於日常生活中透由觀察和練習，進而轉變內心， 自然而然的傳遞感恩。學習過「觀功念恩」的學生分享：「他的母親每天為他準備便當、老師每天為他們上課，司空見慣的事， 透過感恩的心會發現許多美好，內心變得柔軟，增加幾分歡喜。」 透過練習表達感恩，能培養自己觀察他人的優點， 解開彼此的陌生與對立，更能積極經營出人我互動間和諧、尊重、 關愛與幸福的正面關係。

為帶動社會良善風氣，該基金會於校園親師生、 社會企業及各類生命成長營隊中，帶動「觀功念恩」的學習與實踐， 同時，也結合學校、政府舉辦各種感恩活動，期盼能帶動出感恩、 誠信互助、服務利他的正向積極的文化及價值觀。感恩心如暖陽， 是生命不可或缺的幸福能源，福智文教基金會邀請您， 將感動化為行動，為世界注入一股暖流。

2023「觀功念恩感恩卡大賞」徵稿活動報名網頁 http://bwyouth.org/2023cards

圖片來源：福智文教基金會提供