全球永續趨勢向前行　2023 亞太暨台灣永續行動獎熱烈報名中

展現永續行動的絕佳平台。由台灣永續能源研究基金會所屬之TCSA台灣企業永續獎執行委員會主辦之「2023 亞太暨台灣永續行動獎」，旨在表揚實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)具卓越成果及貢獻之企業、大學、醫院及政府與非營利機構，頒獎典禮定於7月21日結合第二屆亞太永續博覽會暨高峰會辦理頒獎典禮，以彰顯與表揚績優組織之永續成果。評選活動自即日起開放受理報名，歡迎各界踴躍參加。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使表示根據聯合國2023年世界經濟形勢與展望報告中指出，全球在COVID-19大流行、俄烏戰爭引發的糧食和能源危機、通貨膨脹以及氣候緊急狀況等一系列的相互衝擊下，導致世界經濟遭受重創。2023年世界經濟成長預計將從2022年估計的3.0%下降至1.9%，成為近數十年來成長力度最低的年度之一。聯合國秘書長更表示面對當前形勢各國政府更應該提出更具變革性的永續發展目標刺激計畫，以及採取強而有力的財政措施來振興全球經濟，並持續支持永續發展議程。

簡大使進一步表示時間過得很快，離「2030永續發展議程(Agenda 2030)」僅剩6年多的時間，世界各國政府應該要響應聯合國的建議，在面對多重危機的情況下，更要比以往加快腳步，並投入更多資源去落實SDGs相關政策。台灣在過去7年多來，透過公私部門的共同努力，已將SDGs由倡議轉化為實際的永續行動，許多組織更將SDGs融入其內部文化中，採取創新性策略以實踐永續發展目標，並已有許多鼓舞人心的突破與成功案例，期望各界都能透過「亞太暨台灣永續行動獎」及「亞太永續行動博覽會暨高峰會」平台向國際展現台灣豐沛及多元的永續行動力。

該獎評選活動將分別頒發三大獎項類別，（1）鼓勵各界實踐SDGs之「永續行動獎」、（2）鼓勵地方政府落實永續性之施政方案，成就永續城市之「宜居永續城市獎」、（3）表揚致力於推動企業邁向永續發展相關工作貢獻卓著、足堪典範之個人的「頂尖永續長獎」。該年度頒獎典禮將結合亞太永續博覽會暨高峰會舉行，預計超過160家(435格攤位)以上的公、私部門策展，以及超過2萬人次觀展，具有極高之國際及社會能見度。期盼透過此國際盛會，提供與會來賓瞭解國內外各界在SDGs、CSR 及USR 的績優表現及創新作為，藉此激發跨業結盟與開拓國內外市場的契機，驅動企業的創新能量並推升國際競爭力。誠摯邀請企業、大學、醫院、政府及非營利機構踴躍報名參獎，相關評選辦法及活動詳情，敬請查詢官網( https://tcsaward.org.tw/)。「台灣永續行動獎」秘書處洽詢電話：（02）2769-8968分機201。

