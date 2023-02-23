台灣行政院拍板！北北基桃1200元通勤月票「含台鐵、客運」 中南部分2方案

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院會今（23）日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，交通部長王國材說，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出交通月票，其中北北基桃1200元月票目標7月實施；中彰投苗、南高屏則分為「城際通勤」與「都市內通勤」兩種月票。

行政院長陳建仁表示，為降低民眾負擔、鼓勵民眾多搭公共運輸，以舒緩交通阻塞、降低私人運具事故發生率等，交通部與全國22縣市密集溝通後，共有17縣市提出方案，除針對北北基桃、中彰投苗、南高屏3大生活圈提供通勤月票優惠外，也因地制宜，依縣市需求、運具條件，提供不同優惠方案。。

交通部表示，北北基桃將推動新台幣1200元月票，30天內可無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具，目標7月實施，但台鐵、國道客運，基隆、桃園過去沒加入月票機制，刷卡設施要修改，還在跟時間賽跑。

中彰投苗及南高屏生活圈則研議採「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票。其他縣市包括雲嘉嘉、竹竹、宜蘭則因地制宜，可依單一縣市或與鄰近縣市的緊密程度及運具條件，採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票。

交通部長王國材表示，除北北基桃外，其餘縣市的「都市內通勤」將沒有台鐵、國道客運等，會把票價壓很低，有人建議要500元以下，讓機車族也能轉搭公共運輸；雙北的1280元月票範圍有限，這次加入基隆、桃園後，所有縣市長都非常支持。

票價部分，中彰投苗、南高屏縣市長希望自己宣布月票票價，台中市長盧秀燕也提出要跨大到中部8縣市，還要研究。