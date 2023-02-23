104邀台灣雲門創辦人林懷民拍紀錄片　《突圍》：年輕的另一個名字「勇敢」

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)《突圍》紀錄片已於2月21日感動上映！ 片長19分鐘，透過雲門《薪傳》展現對大師、對小人物、對時代的尊敬和鼓舞，拍攝地點選在45年前《薪傳》首演的嘉義體育館。

104人力銀行連續第七年向台灣社會推進Be A Giver以幫助為實的社會運動，2023年邀請雲門舞集創辦人林懷民首度拍攝《突圍》紀錄片，藉由雲門《薪傳》的背後點滴，重新詮釋Be A Giver新主張「值得尊敬的，不是你做什麼；而是把什麼做到值得尊敬。」

林懷民是台灣舞蹈界最具代表的人物之一，當他因為舞動台灣、享譽國際而贏得各界尊敬時，他反而更尊敬在背後默默成就雲門的小人物！他們是池上稻農、是學生志工、是計程車司機、甚至是高齡九十多歲現已仙逝的老榮民。104人力銀行董事長楊基寬與林懷民攜手推出《突圍》紀錄片，共同向台灣社會傳達：當每一位職人都有「值得尊敬」的故事，已是對相同職務的工作者、或對他人，產生示範與激勵的美好幫助。

大師篇

1978年12月16日台美斷交，3天後，《薪傳》即將首演。當眾人質疑，斷交了還要演嗎？「當然要啊！特別在這樣的日子，我們一定要把它演好！」林懷民臨時決定公演地點從台北國父紀念館移師嘉義體育館，對外說法向開台先賢顏思齊和鄭芝龍致敬，實則避開警備總部的關注，萬一事後被禁演，至少演過一場。

林懷民回憶那個年代的嘉義，少有人會花錢買票，演出時，他一直在後台忙著，台上也只有嘉義農專幫忙培植的秧苗，但是當陳達的《思想起》一出，整個場子像水壩一樣炸開，現場擠滿六千多名興奮的觀眾歡呼大叫，他在後台掉下了眼淚。「當社會不安的時候，還能用舞和大家講話、給大家安慰和鼓勵，這讓我覺得自己很有用。」那年的雲門只有5歲，林懷民期許自己站在這塊土地上，吸收土地和人民的養分。當時《薪傳》成功突圍，也完成「柴船渡烏水，唐山過台灣」第一個以台灣歷史為主題的劇場作品。

小人物篇

台東第三代米農梁正賢，2013年看到雲門在池上演出鄉親場的舞台搭建工程，「就一個入口，一個田梗，哪需要那麼多志工？將近三百位志工！後來我才知道，任何一個轉彎、任何一個台階都需要一位志工提醒觀眾，『這裡有階梯要注意哦！廁所往這邊走』」林懷民一點點的細膩，提醒著梁正賢不能犯任何錯誤。梁正賢帶領農友參加有機米比賽多次冠軍，堅持烘稻15.2度，他從林懷民身上學到「失誤最少，才是冠軍！」在池上，沒有農民會在樹下逼明牌或唱卡拉ok，他在外面很敢講「我是池上種田的！」

已在2021年仙逝的余天生老先生，2013年，96歲的他看了人生第一場、也是最後一場表演。1949年一人隨國軍來台，日子得自己打理。「榮譽之家一個月給我一萬四千塊，要租房子，還要吃，一個月錢用得光光就對了！今天就是跑路來，跑兩個鐘頭。這個東西沒有看過，到這邊來看看。坐車要兩百元，看也要兩百元，看跳舞也捨得，今天多花點，明天就少花點，明天要來一千塊也看不到，最後一天了，今天就算下大雨，我都要來，長得這麼大沒看過啊！」他最想跟雲門講，「好看好看，最好看叫什麼我也不知道！剛剛看的東西，通通都好看，好看就對了！」對於雲門最資深的觀眾「一生只奔赴了這一場表演」，林懷民說，余老先生提醒我們，如果一個人只能夠看一次雲門，你要給他看到什麼？也許每一場，都有一個余老先生。

時代篇

1988年，十五歲的雲門曾經「無限期暫停」。一位陌生的計程車司機向林懷民說，「每個行業都有它辛苦的一面，像我們這樣在台北的交通討生活也是很困難的，台灣需要像雲門這樣的舞團。」竟讓林懷民感到非常慚愧，想起自己年輕的時候說過「我們要有個團為大眾演出，我覺得我背叛了年輕的初心。」林懷民因此重啟雲門，並成為台灣社會的集體意識。

已在2019年退休的林懷民回想1978年的《薪傳》，坦言當時沒有經驗，只有衝動帶著他走，「好像不做不行！自己攔不住自己的就去把它做掉了！但我想，年輕的可愛就在這裡，可能失敗、可能做錯，但是，你不能把自己關在觸發的那條線後面。」

2023年，雲門50歲，《薪傳》也45歲。林懷民回望半世紀之路，「我沒死，再來跳一次！」希望讓過去半世紀所培植出來的舞者有更大的空間。新世代沒有歷經台美斷交的時代苦難，怎麼演出？林懷民毫不擔心，「每一代的舞者、每一代的年輕人，都有他偉大的能力。這一代的年輕人也可以！相信自己，不要放棄，一定有突圍的可能。年輕的另一個名字就是『勇敢。』跌得頭破血流，也要站起來！安靜下來，你思考、你工作，每天都是突圍的好日子。」