【台灣228連假優惠】超商咖啡買一送一 全家草莓霜淇淋兩支59元 路易莎開工價【1餐+1飲】享88折

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）228連假要去哪玩呢？四大超商貼心地祭出咖啡、麵包和熟食等各項優惠，讓開車出遊的你，不怕打瞌睡、肚子餓和口渴。此外，路易莎咖啡將3月１日起推出【1餐+1飲】全時段優惠活動，讓你放完假開工不憂鬱。

全家便利商店

連假出遊旅途中一定不能少了霜淇淋，全家便利商店2月24日至2月28日限時5天，推出全家Fami!ce霜淇淋第2支10元優惠活動，兩支只要59元，不管是以酸甜滋味結合優格的戀愛系草莓優格霜淇淋，或是經典口味的小農牛奶及比利時巧克力都是連假放鬆的好選擇。

Let’ s Café大杯特濃拿鐵買一送一

2月24日至2月28日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買1送1，私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」第2杯8元超值優惠。同步推出全盈+PAY集章趣活動，即日起至3月21日期間，使用全盈+PAY單筆消費滿100元即可集1個章，集滿8個章就可兌換100元全家購物金，集30個章可兌換2023 WBC中華隊紀念球。

限時7天！超過150件商品第二件8元

迎接4天連假，全家便利商店因應民眾出遊對飲品、冰品、糖果、餅乾、泡麵等需求，即日起至2月28日推出限時7天的「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件只要8元，首推古娃娃系列雪糕、FMC茶飲系列以及奇多、乖乖等零食；另外還有滿漢大餐、統一泡麵系列等同品牌同價位泡麵第2件6折優惠。

充飢首選－麵包類第2件6折

不管是當早餐、點心或是在車上充飢，麵包類一定是出遊首選，全家便利商店即日起至3月7日推出麵包、土司、蛋糕全品項同價位第2件6折優惠（匠土司家庭號除外）。

7-ELEVEN

「星級饗宴-滷味」於1,700間7-ELEVEN門市限定販售中，自2月22日起推出7款獨家食材，全品項買4送1優惠，由新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘．飯．麵」主廚指導監製，使用10多種中藥材、辛香料製成獨門滷汁細火慢熬，鹹甜適中且越滷越香。

CITY CAFE開啟連假每日的愉快旅程!

自2月24日至2月28日限時五天推出CITY CAFE特大杯美式咖啡(冰/熱)買1送1優惠，同步還有CITY CAFE特大杯拿鐵(冰/熱)買2送1、CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2杯99元。

此外，OPEN POINT行動隨時取同步推出「188元」及「688元」多款飲品優惠組合，包括CITY CAFE大杯拿鐵咖啡(冰/熱)18杯特價688元，及現萃茶完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶任選4杯特價188元。

「星級饗宴-滷味」於1,700間7-ELEVEN門市限定販售中。（7-ELEVEN提供）］

萊爾富

228連假開喝！限時4天現煮咖啡+10元多1件

無論連假在家耍廢、或是出外遊玩都少不了咖啡因的補充，萊爾富自2月25日至2月28日，於全台門市推出Hi Café大杯美式(售價45元)與大杯拿鐵(售價55元)，同品項加10元即可多1件優惠（冰熱可任選），換算下來，大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵則不到33元即可開喝，優惠時間僅有4天，咖啡控可別錯過機會。

「嗨寶出遊趣」多款人氣商品買1送1

連假前也必須先補貨，萊爾富於連假休假前一天2月24日起至2月28日止，限時5天推出「嗨寶出遊趣」活動，多款指定人氣飲品、面紙等皆享優惠，最低下殺5折起，包括提神類的貝納頌極品大咖啡（經典黑咖啡，售價39元）、能量補給類的葡萄王益菌王粉末顆粒（2g*3包，售價99元）、葡萄王靈芝王精華飲（60mL，售價99元）、必備補水的Hi-Life original海洋深層水（800mL，售價28元）等皆祭出同品項買1送1。

出遊不可少的面紙類，像是舒潔濕式面紙（10抽，售價29元）、舒潔袖珍面紙（3包入，售價15元），則享任選買1送1優惠，價格不同則以2件5折計。

另外，哈根達斯巧克力脆杏仁、哈根達斯淇淋巧酥雪糕等超人氣冰品，也有59元的限時優惠價（售價115元），換算下來約5.1折，幾近對折價，冰品控快趁此時幫冰箱補貨，吃到過癮。

「萊享券」旅遊票券下殺1.7折起 前500名另有加碼

除門市優惠活動外，萊爾富亦全面搶攻電子票券數位商機，即起至3月8日，看好即將到來連假期間的旅遊人氣回溫，Hi-Life VIP APP內全新上線的「萊享券」旅遊票券商城，納入餐券、住宿、樂園門票等各類優惠，更祭出1.7折起的超殺票券優惠，共計超過400項優惠品項，3月8日前單筆消費滿499元，還可再領取票券商城的10%消費折扣代碼一組以及Hi café的7.5折折扣碼一組，每人限贈一次，限量500名，贈完為止。

看好連假旅遊人潮 「萊享券」旅遊票券下殺1.7折起 前500名另有加碼贈。（萊爾富提供）

OKmart

OKmart於2月23日至2月28日推出「大杯莊園級拿鐵」及「美式咖啡」同品項買二送一的優惠；可以微波即食的OKchoice袋裝鮮食，包含炭烤風味珍珠香腸、炭烤風味花枝丸、炭烤風味香腸糯米腸，同品項第2件8折。

此外，OKmall雲端商城也跟上這波春遊輕食商機，於2月23日至2月28日推出228優惠咖，購買大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買10杯送5杯、20杯送12杯，再送OKpoint 688點。

出門春遊想拍美照 手機續航力是關鍵

OKmart與租借隨充品牌「旅電」合作，推「免費充電2小時」活動，即日起至 3月8日期間，至全台OKmart門市消費滿150元(不含菸及部分代收服務)，即贈送一張免費借電券序號，將序號輸入至旅電APP即可使用，免費使用2小時，如使用超過2小時，仍會有費用產生，按旅電租借收費方式計算。借電券可使用至3/31前。

路易莎咖啡

連假之後開工不憂鬱，路易莎咖啡陪您滿血復活，以嶄新的動力一起迎接陽光燦爛的春天，3月1日至3日全門市推【1餐+1飲】全時段享88折優惠，不管是在門市享用還是黑卡和你訂線上訂餐，全時段皆可享用優惠，手沖咖啡及部份商品除外。

路易莎咖啡3月小確幸【1餐+1飲】全時段88折。（路易莎提供）