再創全球新低！南韓生育率跌至0.78%　

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）2022年南韓新生兒數首次跌至了25萬以下，生育率0.78%創下全球新低，已是經濟合作暨發展組織（OECD）平均水平的一半以下，近期首爾市中心的部分學校也面臨閉校。

根據南韓統計廳23日所公布的「2022年出生、死亡統計」，去年的新生兒數為24萬9,000名，與前年相比減少了4.4%（約1萬1,500名）。

南韓自2012年新生兒數超過48萬後，2015年開始逐漸減少，去年為南韓歷年來首次新生兒數未超過25萬名，與10年前相比減少了一半。

另外，南韓去年結婚人數為19.2萬，亦創下了歷史新低。每個家庭只生一胎的趨勢越來越明顯外，女性平均生產年齡也在上升中，2022年南韓女性平均生產年齡為33.5歲，與前一年相比，增加了0.2歲。

在少子化的情況下，學齡人口（6~21歲之間）也正持續減少，全國各地的學校紛紛倒閉，就連人口最多的首爾也不例外。光托嬰中心的部分，在過去短短四年內南韓國內就有4,000間關閉。

隨著低出生率及人口高齡化的加速，南韓人口自2020年進入自然減少後，已連續三年呈現減少趨勢。光去年一年就減少了12萬3,800人，與前一年的5萬7,100人相比，減少人數多了兩倍以上。統計廳預測，往後即使新冠肺炎疫情所導致的死亡減少，從長遠來看，人口高齡化及新生兒的減少仍將導致人口持續自然減少。

為解決低生育率的問題，南韓政府自2006年至去年為止，16年間共投入了280兆韓元（約７兆台幣）的預算，但成效卻顯然不彰。尹錫悅政府雖推出了生育補助、延長育嬰假等短期對策，但卻尚未制定出中長期的解決方案。