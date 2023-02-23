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台灣2/23新增14,387例新冠肺炎確診+37死

By 台灣英文新聞－編輯
2023/02/23 14:11
(示意圖/Pexels)

(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增14,387例COVID-19確定病例，分別為14,083例本土個案及304例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之14,083例本土病例，為6,386例男性、7,688例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,685例)，高雄市(1,718例)，桃園市(1,691例)，臺中市(1,555例)，臺北市(1,277例)，臺南市(1,251例)，彰化縣(659例)，新竹縣(390例)，屏東縣(384例)，新竹市(338例)，苗栗縣(322例)，宜蘭縣(315例)，雲林縣(290例)，花蓮縣(236例)，基隆市(235例)，嘉義縣(225例)，南投縣(211例)，嘉義市(132例)，臺東縣(92例)，金門縣(39例)，澎湖縣(31例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為19例男性、18例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月7日至2月19日，死亡日期介於今年2月6日至2月19日。

指揮中心說明，今日新增304例境外移入個案中，為109例男性、195例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月23日至2月21日。

指揮中心統計，自2020年起國內COVID-19累計9,985,320例確診、17,709例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

更新時間 : 2023-02-23 17:20 GMT+08:00

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