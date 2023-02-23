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【最新】陳建仁：台灣6000元普發金4月發 發放系統3月測試準備上路

根據附帶決議，2025年12月31日之前出生的新生兒，都有機會領到6000元。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/23 14:10
行政院長陳建仁表示，普發金6000元4月入帳。（圖／中央社）

行政院長陳建仁表示，普發金6000元4月入帳。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）行政院長陳建仁今（23）日表示，普發新台幣6000元預期4月發放；副行政院長鄭文燦指出，普發現金系統預計2月完成開發，3月進行測試；國發會主委龔明鑫則表示，普發現金估計可以對今年經濟成長率貢獻超過0.3個百分點，促民眾發揮效益，多加消費。

行政院會通過由行政院主計總處編列的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，規範去年超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金每人6000元、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

根據附帶決議，現金領取的年齡放寬到施行截止日，2025年12月31日之前出生的新生兒，都有機會領到6000元。

陳建仁今日在會後記者會上表示，行政院今日會把預算案送到立法院，後續需視立法院是否審議後馬上通過或是仍要經過1個月冷凍期，若需冷凍期，普發金估計4月發放；他也呼籲，立院朝野黨團審議後儘早通過，才能儘早發放。

關於國民黨立法院黨團希望普發金額拉高至1萬元，陳建仁指出，疫情對經濟與民生的影響不完全一致，要照顧弱勢、協助中小企業體質完善，政府需要照顧每一個人，6000元金額是合理的。

副行政院長鄭文燦表示，普發現金系統預計在2月完成開發，3月進行測試。

國發會主委龔明鑫則表示，普發金相較振興券，較容易被儲蓄或挪作他用，對經濟效果會略打折扣，但希望能為今年經濟成長率貢獻超過0.3個百分點。他也呼籲民眾能促進國內消費，發揮效益。
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更新時間 : 2023-02-23 17:20 GMT+08:00

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