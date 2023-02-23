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台美國安會議趨公開化　康達：美國定期與台灣對口往來、未來也將持續

台美國安會議一反從前隱密低調的姿態，台灣外交部長更時隔44年踏入華盛頓特區，被視為台美關係重大突破，但看在美方官員眼裡，有不同的解讀。有的持贊同意見，認為是給北京的訊號；有的則認為僅是台美官方往來逐漸提升的結果。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/23 12:24
台灣美國安會議已於21日在美國AIT總部落幕，但對於會議乃至台美中關係的解讀仍在發酵。（圖／中央社）

台灣美國安會議已於21日在美國AIT總部落幕，但對於會議乃至台美中關係的解讀仍在發酵。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）台美斷交44年，美東時間21日台灣外交部長吳釗燮等人首度訪問華盛頓特區，與美國副國務卿雪蔓、國務院亞太助卿康達等涉台官員閉門密談7小時，此番會議更不避諱媒體拍攝，顯示美台關係重大突破。康達22日表示，美台擁有相當重要的非官方關係，美國定期與台灣對口往來，未來也會持續這麼做。

台美外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄21日赴鄰近華府、位於維吉尼亞州北部羅斯林（Rosslyn）的AIT總部，與雪蔓（Wendy Sherman）、康達（Daniel Kritenbrink）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等涉台事務官員就國安議題進行7小時會談，事前英國金融時報（Financial Times）曝光消息，會議當日更有大批媒體守候在外拍攝，雙方官員也並不避諱鏡頭，一反過去高度隱密的行事作風。

儘管當日雙方都未發出聲明就會議內容進行說明，康達翌日在華府外籍記者俱樂部（FPC）線上媒體簡報會上被問及台美國安會談一事，仍採取不證實也不否認作法應對。

康達僅回應，美台雙方擁有相當重要的非官方關係，為維繫及強化與台灣強健的有益關係，美國定期與台灣對口往來，未來也會持續這麼做。

康達強調，美國基於台灣關係法、美中三公報及六項保證的「一中政策」沒有改變。

至於台灣近來與東歐多國外交活躍，康達表示，台灣是相當有能力的民主政體，與台灣發展務實與功能性關係，對全球夥伴有偌大益處；此外，讓台灣參與所有不需主權國家資格的組織，並以有意義方式在需要主權國家資格的組織內互動，對國際社會亦有助益。

康達重申，維持台灣海峽和平與穩定、確保兩岸分歧和平解決，符合美國根本性利益，這是美國未來政策重心，美方亦會持續履行台灣關係法下對台義務。

共同出席簡報會的美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）則表示，美方會持續履行對台承諾，包括提供台灣自我防衛所需武器，也會維繫自身抵抗任何危及台灣人民安全武力行為的能力。未來也會持續伸出雙手，邀中方維繫溝通管道暢通，以避免台海誤判情形發生。

台美國安會議趨公開化　美方官員怎麼看？

至於美方官員如何看待此番台美國安會議？前美國國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）向中央社表示，本次對話對加強美台關係具重要意義，也是向北京釋出明確訊號，即面對中國日益漸增的挑釁，美國對台灣的支持依然「堅如磐石」。

然而前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas Paal）持不同看法，他並不將這次會談視為重大突破，而是美台官方往來逐漸提升的結果。台灣即將邁入總統大選，會議助於台美在雙方共同關心的議題、合作的可能以及各自的紅線交換意見。
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更新時間 : 2023-02-23 17:20 GMT+08:00

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