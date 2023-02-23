外媒報導：中國政府要求國營企業　停用全球四大會計師事務所服務

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，中國當局正尋求遏止西方審計機構的影響力，已要求國營企業停止使用全球四大會計師事務所的服務，以維護數據安全。

路透社23日報導，彭博引述多名知情人士所言指出，中國財政部等政府機構已對部分國營企業發出非正式指令，促請它們與全球四大會計師事務所德勤（Deloitte, 台灣稱勤業眾信）、安永（Ernst & Young，EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）合約到期後不再續簽。

一名知情人士告訴彭博，儘管中國的境外子公司仍可使用美國審計公司的服務，但它們的母公司被要求在合約到期後聘請中國內地或香港會計師。

這名消息人士稱，中國正尋求遏止與美國有關的全球審計機構影響力，以確保中國數據安全，並且促進中國本土會計行業發展。中國從2021年正式開始實施數據安全法 (Data Security Law)，以確保國家與經濟利益。

中國甚至不願境外機構在未獲中方有關當局許可下, 取得中國在美上市公司的會計報告, 理由也是為了國家安全。

北京此次的指令似乎顯示，由於地緣政治的緊張，美中兩大經濟體在敏感領域的「貿易脫鉤」(decoupling) 仍在持續中。

話說回來, 日前香港安永爆發高層性騷擾與霸凌下屬事件, 在微博引起討論, 當時也有中國網友po文表示, 中國金融命脈都在四大手中, 金融安全真的能固若金湯嗎？

資料來源: 中國網路

(編按:中國與台灣譯名不盡相同, 德勤=Deloitte勤業眾信, 普華永道=PwC資誠, 畢馬威＝KPMG安侯建業, 安永=EY安永)