美國研究：透過電流刺激脊髓 有助中風患者恢復手部活動

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國研究團隊發現，透過電流刺激脊髓可恢復中風患者的手部活動能力，以協助恢復日常基本的活動，該研究由國家衛生院資助，並於日前發表於《自然醫學》期刊。

據統計，在全球25歲以上的人口中，有將近四分之一的機率會發生中風，其中有近四分之三的中風後會出現手部障礙，甚至造成永久性殘疾，嚴重影響到患者的生活品質。由於中風後半年為黃金復健期，但現今醫學只能靠復健訓練來幫助患者復原，而美國這項小型研究彷彿為患者帶來一道曙光。

這項技術會將一組薄金屬電極放置於脊髓表面，藉由釋放電脈衝刺激脊髓中的神經迴路，使之能夠接收來自大腦的運動信號，讓患者原本虛弱的肌肉能夠自主抬起手臂、張開和合上拳頭以及拿取家用物品。

研究人員發現，透過上述原理可立即改善患者手臂和手的力量、運動範圍和功能，促使他們能執行需要更多技巧或靈活性的複雜動作，例如拿餐具吃飯、用鑰匙開門…等一些在中風後無法執行的動作。

更令人感到驚訝的是，當移除脊髓上的電流設備長達數週後，患者仍保有手部的活動力，也就是說，當與物理或職能治療兩相結合時，這種輔助刺激方法可長期改善運動功能。

研究人員表示，該研究可望用於改善現階段治療中風後的上肢癱瘓的臨床技術，不過在正式上路應用前，仍需要更多臨床實驗佐證，而接下來的研究除了將進一步優化外，也將釐清這項療法可適用於哪些中風患者。

美國研究：透過電流刺激脊髓 有助中風患者恢復手部靈活動

我國健保署提醒，一旦發生腦中風，不僅急性期的醫療照顧支出增加，一般來說，腦中風的患者除嚴重致死外，或多或少都會有後遺症出現，僅少數病人可恢復到原先狀態，絕大多數病人都需要有人照顧，成為家庭與社會的沉重負擔。因此建議國人從日常生活、飲食、運動來預防中風。

由於中風不是全然沒有前兆的，有時中風的症狀「忽現忽沒」，有些人會經歷一次或數次因為灌流不足而引起的短暫症狀，例如半邊肢體或臉部的麻木或無力，突然間單眼視力的惡化、突然間聽不懂人家說的話、突然間暈眩或站不穩等。這些症狀通常持續數秒至30分鐘，我們稱為暫時性局部缺血性發作。所以，不要輕忽這個前兆，如果您出現了上述的症狀，或是無法確定是不是，都請您儘速就醫。

要怎麼預防才好？