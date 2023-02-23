美國眾議院中國委員會主席密訪台灣　會蔡英文、重武裝台灣迫切性、揭麥卡錫或2024年初訪台

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格上週密訪台灣4天，返美後向華郵透露，與台灣總統蔡英文及國安高層會晤，並強調「武裝台灣的迫切性」，也表示眾院議長麥卡錫可能於2024年初台灣大選後訪台。

蓋拉格（Mike Gallagher）返美後於20日接受華郵獨家專訪，內容於今日刊出。

報導指出，蓋拉格訪台時間與美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）等人重疊。訪台期間他與蔡英文、副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長會面。有鑑於眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發軒然大波，他選擇低調來訪更富成效。

蓋拉格指出，訪台期間所見台灣官員，皆提及俄烏戰爭為台灣的「警鐘」，提醒台灣儲備先進武器的需求，以及對美國軍售交貨延遲的擔憂。

美國對台軍售仍有高達190億美元的積壓，還需數年方能交貨，關鍵武器如岸置魚叉反艦飛彈最快也要等到2027年才有可能運抵。

蓋拉格表示，防止中國入侵台灣以及第三次世界大戰爆發的最佳機會，是確切增進台灣「硬實力」。他引用蔡英文所言，即確保中國領導人習近平侵台成本每天都在增加。

此番訪台，蓋拉格實際感受台灣應對中國日漸緊迫的威脅，他指出台灣國防支已提升到佔GDP2.4%，超越許多連2%準則都尚未達到的NATO成員國，台灣「正在做我們能要求的一切」來加強自身防禦。

蓋拉格表示打算以中國問題特別委員會之力，提請美國政府注意「武裝台灣的迫切性」。

談及前段時間備受矚目的現任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計畫訪台一事，蓋拉格表示，不知道對方是否有積極計畫訪台，但他強調若麥卡錫想去，當然可以去，中國無權置喙。

蓋拉格提及，他計劃於今年夏天前在台灣舉行聽證會，並將成果向麥卡錫回報，做為其訪台計畫參考資訊。

蓋拉格還透露，麥卡錫與民主黨非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）或將於2024年初台灣總統大選後訪問台灣。

中央社則引述資深美國國會人士指出，委員會於海外召開「田野聽證會」（field hearings）不符眾議院規章，未有此先例，海外行程為率團訪問或於當地舉行圓桌會議；中國問題特別委員會則證實，蓋拉格有意率跨黨派國會團訪台，至於聽證會，都將會依循規章於美國國內舉辦。