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觀光族群領頭衝•台股2/23早盤漲逾百點、又見「八千金」　晶華突破300元大關

➤晶華1月營收年增逾3成，2月住房率已近80%，今天股價突破300元大關，盤中高點來到315元，遠雄來、夏都、寒舍、亞都也攻漲停。➤創意今天盤中一度攻上漲停，達1115元，祥碩與譜瑞-KY也躋身千金股之列，台股再現「八千金」。其餘5檔千金股還有信驊、大立光、力旺、旭隼及亞德客-KY。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/23 10:51
台股2/23早盤走勢凌厲 (原圖: 台灣證交所.中央社資料照/TN後製合成) 

台股2/23早盤走勢凌厲 (原圖: 台灣證交所.中央社資料照/TN後製合成) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天(23日) 開盤漲44.69點，加權股價指數為15463.46點，成交金額新台幣25.39億元。輝達（NVIDIA）盤後公布第4季財報，優於預期盤後大漲逾8%，美股電子盤走高，帶動台股開高走高，上漲逾百點，越過15500點，近來火熱的觀光族群領頭衝。

加權指數今天以15463.46點、上漲44.69點開高後，觀光、半導體類股帶領指數衝關15500點，最高來到15541.4點，上漲約120點。10:38分左右，指數更上漲超過200點，衝破15600點。

IC設計服務廠創意再創新天價，連帶帶動高價IC設計股祥碩及譜瑞-KY同步走高，盤中一度突破1000元大關，台股再現「八千金」。

中央社報導，人工智慧（AI）與高效能運算前景看俏，創意營運成長可期，吸引買盤積極湧入，推升股價屢創新高，今天盤中一度攻上漲停，達1115元，再創新天價。

高速傳輸市場長期需求可望持續成長，祥碩與譜瑞-KY營運可望受惠，今天股價也有不錯表現，祥碩盤中最高達1020元，大漲48元；譜瑞-KY一度達1010元，上漲65元。

隨著祥碩與譜瑞-KY躋身千金股之列，台股再現「八千金」。其餘5檔千金股還有信驊、大立光、力旺、旭隼及亞德客-KY。

台積電早盤漲幅在1%上下，聯發科漲幅超過2%。NVIDIA財報亮眼帶動相關概念股緯穎、信驊勁揚，漲幅4%至6%不等。

近來火熱的觀光類股漲勢領先，包括夏都、寒舍、遠雄來、力麒均強勢漲停，面板、軍工類股今天漲勢暫歇。

飯店股大啖解封商機，股價氣勢如虹，晶華1月營收年增逾3成，2月住房率已近80%，今天股價突破300元大關，盤中高點來到315元，遠雄來、夏都、寒舍、亞都也攻漲停。

受惠解封效應，飯店業者晶華1月合併營收新台幣6.93億元，月增7.11%、年增31.43%，創單月次高紀錄，1月住房率近75%，平均房價穩定維持在5300元以上，客房營收已恢復到疫情前的90%左右，而餐飲營收則創歷史新高，月增11%、年增28.52%，更較2019年同期高出13.79%，2月住房率已近80%，2至3月熱門日期的春酒場地幾乎一桌難求，第1季營收將增添強勁的營運動能。

晶華近月股價漲勢驚人，今天正式突破300元大關，盤中高點至315元，漲幅近7%，股價續創2015年7月以來新高。

在晶華登高一呼下，觀光股今天大漲2.5%，尤以飯店股最為強勢，國賓上漲逾7%、遠雄來、夏都、寒舍、亞都均漲停；餐飲股如漢來美食也一度大漲逾6%。

觀光族群領頭衝•台股2/23早盤漲逾百點、又見「八千金」　晶華突破300元大關
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更新時間 : 2023-02-23 17:19 GMT+08:00

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