Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國「白髮運動」示威後武漢出現「紅色恐怖」　傳至少5示威者被捕

By 台灣英文新聞
2023/02/22 20:48
大批示威者本月15日聚集在武漢中山公園抗議醫保新改革增加人民負擔。（翻攝畫面／路透社）

大批示威者本月15日聚集在武漢中山公園抗議醫保新改革增加人民負擔。（翻攝畫面／路透社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）中國武漢從「白髮示威運動」演變成更具規模的「紅色恐怖」。

綜合媒體報導，武漢退休人士近期大規模示威形成「白髮運動」，抗議醫保改革縮減福利，要求政府官員公開解釋為什麼將每月260多元的醫藥補貼，降至數十元。

不願披露身分的人士告訴自由亞洲電台，武漢現在上演「紅色恐怖」；1名過去3年與很多記者合作在武漢採訪的朋友，15日被跟蹤後，16日竟被像綁架一樣，關進派出所幾個小時。

知情人士表示，在被捕的5人之中，一人是23歲左右的男性青年，傳出原因是與一些老人唱「國際歌」；另一人是計程車司機，因為到現場聲援被抓；還有一人則是張海被跨省抓捕；此外還有2名維權人士也被抓。但此外應還有很多無法統計到的人。

張海父親3年前死於COVID-19，從此走上了維權之路，要求政府公開死亡人數等疫情訊息，並多次接受外國媒體記者採訪。這次武漢「白髮運動」，張海在海外社群媒體轉發示威活動的影片、媒體報導及相關評論，從為父親維權到為弱勢群體維權。
白髮運動
紅色恐怖

更新時間 : 2023-02-23 01:30 GMT+08:00

最受歡迎

Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
美甲光療機有紫外線！美國研究：會破壞人體DNA、有致癌疑慮
美甲光療機有紫外線！美國研究：會破壞人體DNA、有致癌疑慮
超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵
Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
南韓歌手朴宰範生涯超傳奇　時隔14年親自提起2PM退團事件　
南韓歌手朴宰範生涯超傳奇　時隔14年親自提起2PM退團事件　
菲律賓明星部長訪台灣移工搶合照 談義美勞權稱「超乎預期 」
菲律賓明星部長訪台灣移工搶合照 談義美勞權稱「超乎預期 」