中國「白髮運動」示威後武漢出現「紅色恐怖」　傳至少5示威者被捕

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國武漢從「白髮示威運動」演變成更具規模的「紅色恐怖」。

綜合媒體報導，武漢退休人士近期大規模示威形成「白髮運動」，抗議醫保改革縮減福利，要求政府官員公開解釋為什麼將每月260多元的醫藥補貼，降至數十元。

不願披露身分的人士告訴自由亞洲電台，武漢現在上演「紅色恐怖」；1名過去3年與很多記者合作在武漢採訪的朋友，15日被跟蹤後，16日竟被像綁架一樣，關進派出所幾個小時。

知情人士表示，在被捕的5人之中，一人是23歲左右的男性青年，傳出原因是與一些老人唱「國際歌」；另一人是計程車司機，因為到現場聲援被抓；還有一人則是張海被跨省抓捕；此外還有2名維權人士也被抓。但此外應還有很多無法統計到的人。

張海父親3年前死於COVID-19，從此走上了維權之路，要求政府公開死亡人數等疫情訊息，並多次接受外國媒體記者採訪。這次武漢「白髮運動」，張海在海外社群媒體轉發示威活動的影片、媒體報導及相關評論，從為父親維權到為弱勢群體維權。