蔡正元稱美國總統拜登脫口「毀滅台灣」計畫　外交部駁斥假消息

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前立委蔡正元轉述美國總統拜登「毀滅台灣」的計劃，台灣外交部回應。

前國民黨立委蔡正元近日在臉書發文指出，美國華府資深媒體人嘉蘭尼克森，爆料拜登脫口而出說，有一個「毀滅台灣」的計劃。民進黨集團像抓了狂一樣，不去問「交情很好」的「白宮」到底有沒有「毀滅台灣」的計劃，反而倒過來攻擊嘉蘭尼克森，說他是「俄羅斯通訊社記者」，民進黨集團真是低能弱智。

外交部回應，有關國內特定政黨人士引述美國網路推文稱白宮內有「毀滅台灣」計畫事，外交部進一步說明，該人士引述所謂的「美國華府著名主持人」，實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，是總部位於俄羅斯，為俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團的一部分。Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立，為俄羅斯政府擁有，其前身為俄羅斯官媒Voice of Russia及RIA Novosti。

Radio Sputnik長期以來均為俄羅斯官方宣傳工具，美國法院早在2019年即裁定其播放電台「WZHF-AM」為「俄羅斯政府代理人」，須依「外國代理人註冊法」向美國司法部登記；Rossíya Segódnya集團更曾因在俄烏戰爭中傳播假訊息，而於2022年遭加拿大政府制裁。

該名主持人不僅所屬媒體是俄羅斯官媒，其個人帳號也充斥各種聳動謾罵美國政府的貼文，顯而易見並非正常可靠消息來源。外交部再次呼籲特定人士負起應有社會責任，切勿一再故意傳播未經查證不實資訊誤導民眾，並破壞台美夥伴關係。

蔡正元21日分享了嘉蘭尼克森16日的推特發文，文中指出白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情？拜登回「等當你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」，網友表示「兩岸都需要覺醒！不能被政客出賣了！」、「美國滅掉台灣的計畫，他們看台灣的半導體不爽很久了」。