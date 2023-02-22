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丟手機也差點丟了性命！Netflix韓國驚悚電影「原本以為只是手機掉了」 任時完反派演技獲好評

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/22 18:21
Netflix韓國驚悚電影「原本以為只是手機掉了」，電影上線的2天內即衝上Netflix全球電影排行榜第2名（圖／截自IG@netflix...

Netflix韓國驚悚電影「原本以為只是手機掉了」，電影上線的2天內即衝上Netflix全球電影排行榜第2名（圖／截自IG@netflix...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix韓國驚悚電影「原本以為只是手機掉了」由任時完、千玗嬉主演，電影改編自日本同名小說，劇情主要以一名上班族因掉了手機而引發的一連串恐怖事件作為延伸，電影上線的2天內即衝上Netflix全球電影排行榜第2名，在台灣、韓國、馬來西亞等8個國家也占據了榜首。

在這個智慧型手機普及、網路發達的時代，人們隨時隨地都可以利用手機做任何事，無論是聊天、聽音樂、叫外賣、看影片、買網拍、轉帳等等，已成了現代人生活中不可或缺的一部分。然而，手機及網路固然方便，但其中也隱藏著許多潛在危機，許多個人資訊都可透過各種方式被竊取，甚至影響到自身安全。

「原本以為只是手機掉了」的電影中，女主角娜美在公車上掉了手機被男主角俊榮拾回，俊榮先是在手機裡安裝了間諜程式後將手機歸還，之後，他開始監視著娜美日常生活中的一切。

透過間諜程式，他便可以靠著一支手機追蹤著娜美每天的動線、工作情形、交友狀況、興趣、經濟狀況及家庭狀況等。他靠著他所掌握到的所有資訊刻意接近娜美，甚至耍手段讓她丟了工作，也讓她身邊的同事、最好的朋友都離她而去。

另外，一名刑警在調查殺人現場時，發現了離家出走已久的兒子俊榮的蹤跡，他便開始著手調查兒子與這起凶殺案的關聯，發現了更多兒子的恐怖行為。

「原本以為只是手機掉了」內所演出的劇情與我們的生活十分貼近，也因此更有真實感，另外有許多人對任時完在劇裡的黑暗演技給予高度評價，貼近生活的劇情加上演員驚悚的演技，讓觀眾更加感到毛骨悚然。
韓國電影
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原本以為只是手機掉了
任時完
千玗嬉

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