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台灣健保「停復保細則」違憲　衛福部：2方向修正、2年未完成須有過渡配套

憲法法庭認為，全民健保目前以施行細則規範的出國停復保制度，即使其規範內容並不違憲，但既屬重要事項，如果仍認有維持停保復保制度的必要性，應該以法律或法律明確授權的命令定之，並給予相關機關2年的檢討期間。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/22 21:06
衛福部長薛瑞元。（圖/中央社）

衛福部長薛瑞元。（圖/中央社）

(台灣英文新聞／社會組　綜合報導）全民健保「停復保」制度，因規定歸國民眾復保需屆滿3個月後才能再次停保等細則，今（22）日被憲法法庭宣告違憲。衛生福利部長薛瑞元受訪表示，若2年未完成修法，必須有配套措施過渡。

台籍李女自民國91年就長期旅外，每年僅返國伴父過春節後出境，認為健保署追討復保至停保期間的保險費不符比例原則，未考量如她這種長期旅居國外，返國僅短暫停留之人的權益，以有違憲之虞，聲請大法官釋憲。

李女主張，全民健康保險法施行細則於101年間修法後，要求復保後應屆滿3個月才能辦理停保。侵害人民權益，不符合比例原則；此外，修法後僅政府駐外人員或其隨行的配偶及子女，因公返國得免辦理停保再復保，其它情形則一概闕如，也違反比例原則。

憲法法庭今日做出111年憲判字第19號判決判決，全民健康保險法施行細則相關規定違憲，包括返國復保需屆滿3個月始得再次辦理停保（第37條第1項第2款規定），以及出國未滿6月提前返國者應自返國之日註銷停保並補繳保險費（第39條第1項第2款規定），上述規定違反法律保留原則。

憲法法庭認為，全民健保目前以施行細則規範的出國停復保制度，即使其規範內容並不違憲，但既屬重要事項，如果仍認有維持停保復保制度的必要性，應該以法律或法律明確授權的命令定之，並給予相關機關2年的檢討期間。

中央社報導，衛福部社會保險司司長商東福接受電話訪問表示，衛福部健保法修法小組目前仍在討論修法內容，目前針對停復保制度有2大修正方向，其一為全面廢除停復保制度，其二為僅特殊對象方可停復保，如駐外人員、遠洋漁船等，目前尚在討論中。

薛瑞元今天接受媒體聯訪則指出，因大法官認定原來的停復保規定有違憲之虞，正檢討是否維持這個制度，修法納入全民健保法中。

薛瑞元也表示，判決要求2年檢討期限，到期前就是依現行制度，若屆時修法仍未完成，必須有配套措施，以保障民眾在沒有停復保制度的過渡期的權益。
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