天空之眼：《國家新型航遙測飛機King Air 360ER》新登場

最近臺灣天空上多了一抹全新的藍綠色身影， 那是農委會林務局農林航空測量所引進的兩架國家航遙測飛機， 開始在藍天上執行任務了。為此農航所於2月22日(三)舉辦記者 會，特別邀請了產、官、學各界貴賓與會共同見證新機的引入過程， 同時也進入松山機場實際參觀新型航遙測飛機帥氣的外部塗裝及執行 航拍任務的精密設備。

農航所是全國獨一無二的航測單位，早在1954年就開始執行航空 攝影的任務，已超過一甲子的歷史，農航所拍攝出來的航空照片， 多年來提供各政府機關、公司行號及ㄧ般民眾廣泛使用， 除了擁有厚實的航攝影像資料庫， 並具備政府唯一的航攝專業工作團隊。

農航所原本用於配合航攝作業的航遙測飛機， 僅剩一架且機齡已經超過40年，基於航攝品質、 飛安及維護成本考量，幾經評估， 國家的航遙測飛機需要有更新的規劃， 以持續進行基礎航遙測影像蒐集作業；農航所必須尋求最佳方案， 讓國家航遙測的能量可以永續發展下去， 因此著手推動國家航遙測飛機更新事宜。

國家航遙測飛機更新計畫係依據政府採購法規定採公開招標方式辦理 ，類似BOT之融資租賃方式進行，整個計畫長達10年， 委由民間業者飛特立航空股份有限公司提供改裝完成的全新航遙測飛 機2架，並在融資租賃期間投入約5,000小時的飛行服務， 包括飛航組員、飛機維護保養等航務、機務之服務， 結合農航所專業航拍人員及設備， 委託營運結束後飛機產權移轉回政府，以此航攝能量， 預估每年至少可拍攝全臺灣一次15公分解析度之影像。 透過這樣的創新模式， 妥善維繫並且強化國家自主航遙測工作的能量， 長期提供高品質的航照圖資，落實服務各機關、企業及民眾的任務， 同時也希望透過持續健全國土影像資料，間接創造經濟產值， 提升國家競爭力，以達成永續發展的目標。

今天2架新航遙測飛機已順利到位，並將開始進行航攝作業； 其配備最新型全數位航電系統、自動油門， 全機更裝配自動艙壓系統，飛航高度可達3萬5000英呎， 機身加裝長程油箱，飛航距離延伸至2600海浬， 可涵蓋至東沙群島等地。飛機為執行航遙測任務， 需對機腹進行高難度改裝開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、 高光譜掃描儀、光達掃描儀等裝備。由於航空領域之專業性， 農航所為妥善進行履約管理， 委由第三方朝陽科技大學團隊提供諮詢及協助督導。

兩架新機號碼分別註冊為B-36001及B-36002，「36 0」象徵全方位，代表飛安、地安、人安均面面俱到之意涵， 機身線條採雙色配置，線條由機首向後上揚延伸至尾翼， 並以圓弧收尾，象徵航遙測任務昂揚永續圓滿。 機身線條主色為青松石色， 象徵森林蓊鬱蒼翠的綠色融入晴空萬里的藍色， 意喻飛機翱翔於天空中，努力不懈地記錄寶島， 線條次色以金色呈現，象徵大地的色彩， 孕育出寶島豐富多樣的生物，彼此共生共榮。此外， 農航所亦設計新款帶有航拍意象的所徽，塗裝於機身尾翼， 展現國家在航遙測領域的專業。

林務局表示，這次記者會象徵著台灣航遙測任務正式邁向新的里程碑，未來利用2 架新飛機進行相關的航遙測任務， 可將成果提供各界做多元面向的應用；在國土規劃與監測、 農林經營、經濟建設、災害防救及學術研究等各領域， 扮演空間資訊建置不可或缺之角色。

照片由林務局提供

照片由林務局提供