中華電信前進越南智慧城市再出擊　宣佈跨足越南智慧城市聯盟

中華電信昨(21)日獲越南智慧城市聯盟（Vietnam Smart City Consortium，VSCC）邀請， 參加與胡志明市建築建材協會（SACA）假越南胡志明市合辦之“ 越南智慧城市未來大會”。越南智慧城市聯盟（VSCC） 正式宣佈與中華電信(2412)簽訂合作備忘錄(MOU)， 成為新的聯合創始會員。中華電信的加入，正朝持續擴展、 多樣化及符合智慧城市標準的方向前進， 也意涵著中華電信深耕越南市場又向前邁一大步。 該活動有多位跨國的重量級與會者共同參與， 並以其過去在全世界各地智慧城市發展、 建設等領域的成功經驗進行交流及分享， 期能具體應用在越南智慧城市各場域。

過去越南在智慧城市或智慧鄉鎮未標準化之際， 不同城市間的建設及開發項目，也有不同的定義， 導致越南城市及各地區間缺乏整體與一致性的規劃。 而中華電信研發之City Operating System(CityOS)城市治理平台， 則提供標準化API，可與任何應用服務介接， 將所有資訊整合至CityOS，提供儀表板功能， 讓使用者可隨時監控城市內各角落發生的大小事， 搭配事件趨動及AI分析功能，除了可即時發送各式告警事件外， 也可連動設備或程式，達到提升城市安全性以及智慧節能功效， 提供城市管理者最精準的決策輔助，是目前越南智慧城市發展上， 最需要的智慧解決方案之一。

越南智慧城市聯盟(VSCC)的會員中，Fundación Metropoli 是一個擁有為城市規劃、景觀設計、建築設計， 和建立區域生態系統極具經驗的歐洲公司；Dien Quang是一家研發智慧照明、服務和解決方案的上市公司， 其產品已廣泛應用於多個領域，再加上中華電信可將台灣在地電信基礎建設、國際服務、寬頻、 互聯網及5G智慧服務的最佳應用經驗，協助越南升級現代化技術， 除可提供最新的5G智慧解決方案，亦可提供最佳化連線速度、 高效管理和大數據管理之整體方案。 預期三家創始會員將可為越南城市帶來更豐富多元的智慧化城市， VSCC將持續爭取越南與世界各國技術領域不同組織的支持與合作 。

VSCC 代表Ho Quynh Hung 先生指出：”有國際知名夥伴-中華電信一起加入越南智慧城市聯盟 ，對VSCC在提升和引領越南智慧城市發展戰略目標上， 是很重要的一個里程碑， 這不僅能成為智慧城市整體發展的核心力量， 同時可確保每個解決方案和服務的效率和品質， 深信定有助於越在地城市發展上的數位轉型”。

中華電信國際分公司劉炫龍協理表示：透過加入VSCC聯盟， 有效擴大與各國夥伴的合作規模、 豐富各國在智慧城市解決方案的佈局； 相信在越南產官學各部門力挺下， 本次跨國聯盟將可讓中華電信在台灣智慧城市發展的寶貴經驗延伸到 越南， 同時借助VSCC在越南整體建築設計及智慧方案應用等實務經驗， 與中華電信攜手在越南展開更多的合作機會、 持續協助越南智慧城市發展的願景，一起為越南打造幸福的未來！

更多VSCC相關信息，請參考下述網址：https:// b2b.dienquang.com/pages/vscc- vietnam-smart-city-consortium

越南智慧城市聯盟(VSCC)三家創始代表暨到場重要貴賓合影。(照片來源：中華電信提供)