海洋教育成果三連霸！新北連三斬獲全國海洋教育推手獎

教育部舉辦全國「2022年海洋教育推手獎」，新北市教育局整合跨局資源，協同31所藍星學校朝「在地深化、多元教育、全面推廣」，實踐海洋教育五大主題課程，成果深獲肯定。今(22)日於市政會議分享連三年榮獲「地方政府獎」佳績，侯市長以「海好有你」，鼓勵新北學子知海、親海、愛海。
教育局張明文局長表示，新北市深耕海洋教育，將「海洋生活、生活海洋」核心目標落實於各級學校，同時響應聯合國永續發展目標(SDGs)第4項「優質教育」及第14項「海洋生態」。透過局處資源整合、亮點行銷、縣市交流、藍星學校策略聯盟，推動厚實的市級課程、校本課程。再透過在地課程，逐步將海洋教育接軌國際。一步一腳印，方能連三年獲全國獎，期盼各界持續守護海洋，讓環境更好。
同時，新北市將五大海洋教育主題課程融入生活，創造五感體驗、豐富多元的學習。以海洋資源與永續主題為例，野柳國小師生攜手復育珊瑚棲地，以實踐行動守護家鄉海洋資源。福連國小師生則是流放九孔、鮑魚幼苗，注入新生命，復育海洋。
在海洋科學上，三芝國中透過「MR虛擬實境學習海洋科技」，在科技輔助之下，成功突破疫情、環境的限制，讓學生以多元、變化的方式學習海洋。而在海洋社會及文化上，天生國小以滬尾攻防戰重現海洋歷史、金美國小學生參訪家鄉的慈護宮等，皆是深耕在地文化，厚實海洋素養的最佳實例。
推動海洋休閒，則是由多所具備親海地理條件的學校，如衝浪基地中角灣旁的中角國小、龍洞灣畔的和美國小，辦理衝浪、浮潛、獨木舟等體驗課程，讓非臨海的學生能實地親海，拓展海洋視野。
新北市戶外與海洋教育中心主任顏端佑分享，推動團隊發現，當學生身賦學習任務時，學習動力會提升，更願意整合知識、能力和態度，進而從中形塑海洋素養。因此，中心研發青春小伴旅學習地圖，引導學生自訂任務、自主學習。同時安排海洋培育行動與關懷活動，由學生攜手視障朋友，臨海體驗海洋，在服務學習中，體現生活海洋。
教育局表示，新北市於110學年度成立「戶外與海洋教育中心」，整合相關資源，發展多元課程與教學活動。今年更匯集眾智研發的「青春小伴旅學習地圖」，教材以109年度研發完成的「新北市海洋教育市級課程18套教案」為基底，另結合由16套文史書籍設計而成，期盼以系列基礎課程，讓學子能自主學習海洋知識，深植海洋素養，進一步知海、親海、愛海。
三重高中辦理海洋教育服務學習，與視障朋友大合照。(資料照由新北市教育局提供)
三芝國中以科技導入，讓海洋教育推動，不受限於疫情或環境，圖為學生正在尋找MR上的說明點。(資料照由新北市教育局提供)
野柳國小帶領學生復育珊瑚，展開保育行動，學生潛入海中復植珊瑚。(資料照由新北市教育局提供)
教育局今(22)於市政會議分享連三年榮獲海洋教育「地方政府獎」佳績，侯市長(左2)以「海好有你」，鼓勵新北學子知海、親海、愛海。左1為教育局長張明文，右2為工環科長蘇柏宇。(照片來源：新北市教育局提供)