海洋教育成果三連霸！新北連三斬獲全國海洋教育推手獎

教育部舉辦全國「2022年海洋教育推手獎」， 新北市教育局整合跨局資源，協同31所藍星學校朝「在地深化、 多元教育、全面推廣」，實踐海洋教育五大主題課程， 成果深獲肯定。今(22)日於市政會議分享連三年榮獲「 地方政府獎」佳績，侯市長以「海好有你」，鼓勵新北學子知海、 親海、愛海。

教育局張明文局長表示，新北市深耕海洋教育，將「海洋生活、 生活海洋」核心目標落實於各級學校，同時響應聯合國永續發展目標 (SDGs)第4項「優質教育」及第14項「海洋生態」。 透過局處資源整合、亮點行銷、縣市交流、藍星學校策略聯盟， 推動厚實的市級課程、校本課程。再透過在地課程，逐步將海洋教育 接軌國際。一步一腳印，方能連三年獲全國獎， 期盼各界持續守護海洋，讓環境更好。

同時，新北市將五大海洋教育主題課程融入生活，創造五感體驗、 豐富多元的學習。以海洋資源與永續主題為例， 野柳國小師生攜手復育珊瑚棲地，以實踐行動守護家鄉海洋資源。 福連國小師生則是流放九孔、鮑魚幼苗，注入新生命，復育海洋。

在海洋科學上，三芝國中透過「MR虛擬實境學習海洋科技」， 在科技輔助之下，成功突破疫情、環境的限制，讓學生以多元、 變化的方式學習海洋。而在海洋社會及文化上， 天生國小以滬尾攻防戰重現海洋歷史、 金美國小學生參訪家鄉的慈護宮等，皆是深耕在地文化， 厚實海洋素養的最佳實例。

推動海洋休閒，則是由多所具備親海地理條件的學校， 如衝浪基地中角灣旁的中角國小、龍洞灣畔的和美國小，辦理衝浪、 浮潛、獨木舟等體驗課程，讓非臨海的學生能實地親海， 拓展海洋視野。

新北市戶外與海洋教育中心主任顏端佑分享，推動團隊發現， 當學生身賦學習任務時，學習動力會提升，更願意整合知識、 能力和態度，進而從中形塑海洋素養。因此， 中心研發青春小伴旅學習地圖，引導學生自訂任務、自主學習。 同時安排海洋培育行動與關懷活動，由學生攜手視障朋友， 臨海體驗海洋，在服務學習中，體現生活海洋。

教育局表示，新北市於110學年度成立「戶外與海洋教育中心」， 整合相關資源，發展多元課程與教學活動。今年更匯集眾智研發的「 青春小伴旅學習地圖」，教材以109年度研發完成的「 新北市海洋教育市級課程18套教案」為基底，另結合由16套文史 書籍設計而成，期盼以系列基礎課程，讓學子能自主學習海洋知識， 深植海洋素養，進一步知海、親海、愛海。

三重高中辦理海洋教育服務學習，與視障朋友大合照。(資料照由新北市教育局提供)

三芝國中以科技導入，讓海洋教育推動，不受限於疫情或環境，圖為學生正在尋找MR上的說明點。(資料照由新北市教育局提供)

野柳國小帶領學生復育珊瑚，展開保育行動，學生潛入海中復植珊瑚。(資料照由新北市教育局提供)

教育局今(22)於市政會議分享連三年榮獲海洋教育「地方政府獎」佳績，侯市長(左2)以「海好有你」，鼓勵新北學子知海、親海、愛海。左1為教育局長張明文，右2為工環科長蘇柏宇。(照片來源：新北市教育局提供)