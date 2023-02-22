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大推！新北資訊教育雙料肯定

校園通APP奪雲端物聯網應用服務奧斯卡獎 教網中心獲教育部評比特優

By 台灣英文新聞
2023/02/22 17:21
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市資訊教育推動績效卓著，今(22)日於市政會議獻獎。侯友宜市長表示，新北校園通APP榮獲「2022雲端物聯網創新獎」，為全國唯一也是第一個獲獎的教育類型APP；而教育網路中心於教育部110年度縣市網路中心維運計畫評比榮獲特優，成為推動數位學習最有力的臂膀。新北市教育局在雲端服務的創新應用及智慧校園的基礎維運上，表現亮眼獲得各界肯定，更為數位治理奠下良好基礎。

新北校園通APP開啟學校數位轉型，以多元雲端服務、打造雲教室及數據治理為開發主軸，超過20項功能貼近親師生需求；並且涵蓋各級學制，從幼兒園、國小、國中到高中職學校的親師生都可使用，下載次數已突破46萬人次、即將邁向50萬大關，全市教師皆已綁定，超過20萬家長使用，是全臺灣最多人下載之教育類型APP。

新北校園通APP功能之一「學費pay」是全臺最大學雜費繳費APP平台，家長可選擇八種繳費方式。自2021年起，家長使用學費PAY數位支付筆數超過60萬筆，佔繳費方式40%，減少紙張印製，真正落實數位繳費；同時建置EMS能源管理系統(Energy Management System)，用手機就可管理各班冷氣，隨時掌握學校用電情形、接收用電警戒資訊達到即時管理，為智慧低碳校園再升級。新北市為全國第1個推動數位點名請假之縣市，110學年度家長使用「上課YO」請假筆數高達48萬多筆，免除紙本假單遞送，減少假單簽核流程，提升行政處理效率；而「電子成績單」也是全臺唯一，在疫情停課期間解決成績單遞送問題，推出短短3天即超過5萬位家長下載，深獲家長好評及肯定。

新北市教育網路中心自1996年創建迄今已邁入第28個年頭，承擔全市學校之學術網路管理、資訊基礎環境建置、資訊教育推廣、資訊安全控管等重任，提供全市學校及近40萬師生資訊服務，服務的人數全國最多。教育網路中心在2021年完成全市各級學校核心資訊系統向上集中，含各校官網、DNS服務、電子郵件服務、校務行政系統及學習歷程檔案系統等，由教育網路中心負責維運與管理，有效降低各校人力維護負擔，讓學校資訊人員能安心協助推動新北市智慧教育。

另外，教育網路中心除提供穩定的網路及資訊系統服務之外，更建置了全國首創的親師生平台，透過單一簽入服務，讓親師生使用同一組帳號密碼，能輕易登入各教學平台，不用重複登入也無需另記各平台帳號密碼。至今親師生平台已整合及介接超過110項學習資源及平台，服務近40萬師生，是全國服務人數最多的學習平台。

教育局長張明文表示，新北市以智能城市發展為藍圖，積極推動數位轉型，打造順暢穩定的數位學習環境，成就優質的數位學習品質，更運用新北校園通APP幫助教育行政的推展，擴大家長的參與，建立主動、多元與精準的雲端服務，形塑出便利、全方位且高效率的智慧校園。

大推！新北資訊教育雙料肯定

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2023-02-22 17:58 GMT+08:00

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