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天成文旅-繪日之丘「歡迎來嘉 環保愛地球連住兩晚再8折」住房優惠

減塑從自帶備品開始 續住再享房價回饋

By 台灣英文新聞
2023/02/22 17:21
天成文旅提供
天成文旅提供

天成文旅提供

天成文旅提供

天成文旅-繪日之丘為迎接即將來臨的4月22日世界地球日及響應環保署7月旅宿業限用一次性備品，全球旅遊減塑倡議下，看好永續旅遊市場趨勢，邀請旅客一起為環境盡份心，於即日起至2023年12月21日止，推出「歡迎來嘉 環保愛地球連住兩晚再8折」入住三天兩夜雙人房2,880元起，三人房4,160元起，四人房5,600元起，依房型人數提供翌日早餐，響應環保不提供牙刷、刮刀、梳子…等一次性塑料包裝備品，續住第二晚不提供打掃及更換布巾備品服務，讓旅人探訪嘉義的美好，來趟紓解身心的綠色永續之旅。

坐落於文化之都嘉義的天成文旅-繪日之丘，白色幾何堆疊的外觀，清新優雅的外型，並提供豐富的親子共享空間以及致力於親子友善服務，飯店內多處擺設人氣代言人嘟比，充滿活力的歡樂氣氛，多元的房型提供，從設有隱私的獨立車庫房、搶手繽紛溜滑梯房到友善貼心的寵物房，都備受國內外旅客的喜愛。「歡迎來嘉 環保愛地球連住兩晚再8折」住宿優惠，鼓勵客人自行攜帶備品，平日三天兩夜優惠雙人房2,880元起，平均每晚1,440元起，二人同行換算每人每晚含早餐僅需720元起，共同愛地球減少塑料及垃圾汙染的同時，又能享受到超值優惠折扣。

旅客除可體驗繪日珈啡提供的在地風味早餐，可於下午辦理入住時於大廳免費享用阿里山高山茶與嘉義道地茶點，並免費使用星空童樂室，包含多達50種以上的自助式古早味零食與手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，另有小朋友愛的兒童超跑俱樂部及嘟比碰碰車等設施，享受在繪日最難忘的童趣時刻。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「天成飯店集團落實低碳永續旅遊理念，旗下文旅系列旅館自開展以來，房內提供沐浴備品為獨家客製香氛，並採按壓式大罐裝，包括深受旅人愛戴的天成文旅橄欖精油洗髮沐浴凝露柔順彈力潤絲精及蜂蜜蘆薈潤膚乳，而多次獲得旅遊網站票選最美親子飯店的天成文旅-繪日之丘，擁有多元房型，適合各年齡層出遊，更適合大小朋友落實綠色生活，透過減塑和不更換寢具布巾行動，跟進國際環保趨勢，預估可提升整體業績1~2成。」

更新時間 : 2023-02-22 17:58 GMT+08:00

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