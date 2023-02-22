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臺灣期貨交易所推動　臺灣邁進低碳永續之綠色願景

捐助社團法人臺灣千里步道協會，為臺灣永續發展克盡心力

By 台灣英文新聞
2023/02/22 17:13
照片來源：期交所提供

照片來源：期交所提供

臺灣期貨交易所秉持促進國內期貨市場發展為己任，除致力耕耘本業，在企業永續領域的環境(E)、社會(S)及公司治理(G)面向，響應政府號召，積極投入資源，即時掌握ESG議題趨勢。社團法人臺灣千里步道協會長期守護山林，結合企業與跨社群志工，以手工取代動力工具，進行環島綠色步道施作，降低對生態環境與歷史空間之擾動，已完成打造「淡蘭百年山徑」、「樟之細路」及「山海圳國家級綠道」等3條國家級綠道。該會環境友善宗旨與期交所綠色公益理念不謀而合，期交所周建隆總經理於2月15日率相關主管親赴該會，拜會周聖心執行長所帶領的工作團隊，就守護山林及友善環境等永續議題交換意見，並捐助該會即將在2月25日開辦「步道學」課程，共同推動臺灣邁進低碳永續之綠色願景。

臺灣千里步道協會2013年首度提出「步道學」概念，以深化跨界志工參與行動的專業知能，這週即將開辦第10年「步道學」課程，培養「步道師」學習傾聽森林、水流、地質的聲音，找出與生態和諧共存的路線與工法，透過不同地區、海拔、特色的手作步道體驗課程，多元累積實作經驗與技能，持續深化環境守護的力量。該會並倡議，透過手作步道，人們得以親近自然、細細領略古道上先民生活史並敬重山林萬物，形成正向又永續的循環，作為人與自然關係最好的詮釋。

期交所自我期許成為臺灣自然環境守護者，促進人與自然間的友善共融關係，這次從山林出發，未來將環抱海洋，身體力行偕同公益夥伴投入更多環境保護活動，體驗人與自然的雙向療癒，為臺灣永續發展克盡心力，持續邁向2050淨零轉型目標。

更新時間 : 2023-02-22 17:58 GMT+08:00

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