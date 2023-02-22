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新冠疫苗好處再增一項！美國研究：可降低染疫後罹患心臟病風險

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/22 16:57
據研究顯示，接種新冠疫苗，能降低染疫後罹患心臟相關疾病的風險。（示意圖/pixabay）

據研究顯示，接種新冠疫苗，能降低染疫後罹患心臟相關疾病的風險。（示意圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）接種新冠疫苗的好處再添一項，除了可降低染疫後中重症、住院和死亡率外，還能降低罹患心臟相關疾病的風險，該研究於本週發表在《美國心臟病學院雜誌》。

該研究由美國紐約西奈山伊坎醫學院 (Icahn School of Medicine at Mount Sinai)的研究人員領導，研究人員分析了190萬患者的醫療記錄，這些患者於2020年3月至2022年2月間感染新冠肺炎。這些患者中有13,948人有心臟病發作、中風等心臟相關疾病，其中3,175人因而過世。

研究人員發現，曾經施打新冠疫苗者，不管接種幾劑疫苗，在確診後6個月內罹患心臟相關疾病風險均較低，完整接種可降低約’41%，未完整接種的風險則降低約24%。

此外，不管是否有接種新冠疫苗，男性、老人和有其他潛在健康狀況者感染後罹患心臟疾病的的風險皆高於其他族群，尤其是有心臟相關病史的患者風險最高，其他風險因子還包含糖尿病、肝病、肥胖和高膽固醇等。

該研究的主要作者Joy Jiang指出，根據研究，不管接種幾劑疫苗，皆可降低染疫後罹患心臟相關疾病的風險，有鑑於新冠肺炎肆虐全球，希望這個研究結果能提高疫苗接種率，特別是那些高風險族群。

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更新時間 : 2023-02-22 17:58 GMT+08:00

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