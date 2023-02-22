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與台灣貿易談判　加拿大貿易部長：保障台灣、加國印太戰略一環

台加經貿往來密切，台灣為加拿大在全球第13大貿易夥伴，亦是加國在亞洲第5大貿易夥伴，2022年雙邊貿易額達58.2億美元。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/22 16:41
加拿大國際貿易部長伍鳳儀（圖／美聯社）

加拿大國際貿易部長伍鳳儀（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）加拿大與台灣本（2）月7日同意就貿易協議展開正式談判，以加強雙邊貿易與投資，加拿大國際貿易部長伍鳳儀今（22）日表示，該國決定啟動與台灣的「投資促進及保障協議」（FIPA）雙邊貿易談判，是保障台灣，也是加國亞太戰略多元化一環。

台加經貿往來密切，台灣為加拿大在全球第13大貿易夥伴，亦是加國在亞洲第5大貿易夥伴；2022年雙邊貿易額達58.2億美元，其中台灣對加出口33億美元，加拿大對台出口則為25.2億美元。

行政院政務委員鄧振中7日與伍鳳儀（Mary Ng）視訊會談，雙方同意正式啟動FIPA談判。我國外交部7日表示，加拿大2022年11月發布其印太戰略，宣示推動與台灣的多面向往來，並提升雙邊經貿連結，而FIPA的正面進展，有助雙方深化印太夥伴關係。加拿大駐台代表倪傑民先前則表示，台加FIPA讓投資人對其投資獲得雙邊政府和法院保障增加信心，有助鼓勵更廣泛的雙邊投資。

伍鳳儀接受美國CNBC亞洲財經論壇節目Squawk Box Asia訪問時指出，啟動台加FIPA談判是加國一項對外投資，亦是保障台灣的安排，相當大程度上也是加國實現印太戰略多元化的一部分，與台灣展開對話前也已廣泛徵詢加國民意。

伍鳳儀表示，除了台灣，加國也在亞太區尋求增長的機會，目前正與擁有10個成員國的東協就各種貿易領域的合作展開會談。「你會看到在印太戰略中，加拿位如何在該區域發展制定了一個非常全面的計畫。

加國2022年11月發布的印太戰略聚焦對中國態度，將中國定位為「越發具破壞性的世界強權」，於印太地區活動的主要國家，皆與中國有複雜而深切的關係。伍鳳儀也強調，加國依然奉行「一中」政策，但加拿大絕對會在某些領域站穩立場，並以其價值為引導原則…我們的民主價值觀是支持人權與法治」。
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