旅台美籍導演短片《桶妝仙女》亞太酷兒影展獲獎　導演：台灣是亞洲酷兒權利的燈塔

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)短片《桶妝仙女》（Tank Fairy）繼獲得2022第46屆舊金山國際同志影展最佳敘事 短片獎，近日又榮獲亞太酷兒影展聯盟短片獎（Asia- Pacific Queer Film Festival Award）。

為響應2023世界驕傲節（WorldPride）2月17日在 澳洲雪梨展開，酷兒螢幕第30屆雪梨同性戀狂歡節電影節（Que er Screen’s 30th Mardi Gras Film Festival）2月18日在雪梨市中心Event電影院舉辦 亞太酷兒影展聯盟短片獎展映及頒獎，放映入圍其中8部短片， 映後並由酷兒螢幕的電影節總監莉莎・蘿絲（Lisa Rose）宣布得獎者為臺灣短片《桶妝仙女》，並頒發1千美元獎 金予導演雷利。

雪梨同性戀狂歡節電影節為全澳洲規模最大的電影節之一， 並為全球知名的酷兒電影節，今年規模為歷年之最，共展映166部 影片。蘿絲表示，亞太酷兒影展聯盟短片獎成立於 2016年，由聯盟成員各自推舉本國短片參賽， 再由全體成員投票選出得獎片，且僅能投票給本國以外的影片， 該獎項本屆輪到雪梨同性戀狂歡節電影節主辦，共有來自澳洲、 中國、夏威夷、印度、日本、巴基斯坦、斯里蘭卡、 臺灣及美國的短片角逐，由《桶妝仙女》獲得近全數投票勝出。

駐雪梨辦事處支持下導演雷利親自訪澳領獎，雷利介紹，《桶妝仙女》 是與臺灣的變裝皇后及酷兒圈合力打造的作品，除了他之外， 演員及幕後工作人員全部都是臺灣人。他因結識來自臺灣的先生， 自美國搬到臺灣學習中文，原本只打算待9個月， 沒想到就此定居下來，一待就是5年， 主要是想跟臺灣的變裝皇后與酷兒藝術家們一起合作。

雷利強調，臺灣是亞洲酷兒權利的燈塔， 是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家， 所舉辦的同志驕傲活動也是全亞洲規模最大的， 也因為臺灣享有充分的言論自由，變裝皇后文化在臺灣十分蓬勃， 本片主演瑪麗安即是一位跨性別的變裝皇后。

《桶妝仙女》 取材自美籍導演雷利在臺灣居住期間結識許多變裝皇后， 並近身觀察在地文化，對瓦斯工人運送瓦斯桶感到新奇， 於是結合兩個角色創作。劇情描述對扮裝懷抱夢想的男孩， 在遇見身兼瓦斯桶工人的變裝皇后後，展開探索性別認同的過程。 本片融合音樂劇、喜劇、奇幻，整部影片無對白， 畫面色調風格強烈，主題曲由主演《阿莉芙》 的排灣族歌手舞炯恩演唱， 映後澳洲觀眾紛紛向導演大讚影片令人十分動容。

《衛報》2月19日刊出《桶妝仙女》專題報導指出， 亞太酷兒影展聯盟短片獎在雪梨展映本片，觸動觀眾又哭又笑， 且迄今已在32個國家超過100個影展中獲得熱烈迴響及佳績， 導演雷利目前正致力於創作同系列的影集， 希望在國際舞台上展現臺灣獨特的文化。

介紹：https:// queerscreen.org.au/sessions/ tank-fairy/

官網：https://www. tankfairy.com/