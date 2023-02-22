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旅台美籍導演短片《桶妝仙女》亞太酷兒影展獲獎　導演：台灣是亞洲酷兒權利的燈塔

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/22 17:48
酷兒螢幕的電影節總監莉莎・蘿絲（Lisa_Rose）頒發獎金給《桶妝仙女》導演雷利（Erich Rettstadt），右為配偶秦國芳。（圖...

酷兒螢幕的電影節總監莉莎・蘿絲（Lisa_Rose）頒發獎金給《桶妝仙女》導演雷利（Erich Rettstadt），右為配偶秦國芳。（圖...

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)短片《桶妝仙女》（Tank Fairy）繼獲得2022第46屆舊金山國際同志影展最佳敘事短片獎，近日又榮獲亞太酷兒影展聯盟短片獎（Asia-Pacific Queer Film Festival Award）。

為響應2023世界驕傲節（WorldPride）2月17日在澳洲雪梨展開，酷兒螢幕第30屆雪梨同性戀狂歡節電影節（Queer Screen’s 30th Mardi Gras Film Festival）2月18日在雪梨市中心Event電影院舉辦亞太酷兒影展聯盟短片獎展映及頒獎，放映入圍其中8部短片，映後並由酷兒螢幕的電影節總監莉莎・蘿絲（Lisa Rose）宣布得獎者為臺灣短片《桶妝仙女》，並頒發1千美元獎金予導演雷利。

雪梨同性戀狂歡節電影節為全澳洲規模最大的電影節之一，並為全球知名的酷兒電影節，今年規模為歷年之最，共展映166部影片。蘿絲表示，亞太酷兒影展聯盟短片獎成立於2016年，由聯盟成員各自推舉本國短片參賽，再由全體成員投票選出得獎片，且僅能投票給本國以外的影片，該獎項本屆輪到雪梨同性戀狂歡節電影節主辦，共有來自澳洲、中國、夏威夷、印度、日本、巴基斯坦、斯里蘭卡、臺灣及美國的短片角逐，由《桶妝仙女》獲得近全數投票勝出。

駐雪梨辦事處支持下導演雷利親自訪澳領獎，雷利介紹，《桶妝仙女》是與臺灣的變裝皇后及酷兒圈合力打造的作品，除了他之外，演員及幕後工作人員全部都是臺灣人。他因結識來自臺灣的先生，自美國搬到臺灣學習中文，原本只打算待9個月，沒想到就此定居下來，一待就是5年，主要是想跟臺灣的變裝皇后與酷兒藝術家們一起合作。

雷利強調，臺灣是亞洲酷兒權利的燈塔，是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，所舉辦的同志驕傲活動也是全亞洲規模最大的，也因為臺灣享有充分的言論自由，變裝皇后文化在臺灣十分蓬勃，本片主演瑪麗安即是一位跨性別的變裝皇后。

《桶妝仙女》取材自美籍導演雷利在臺灣居住期間結識許多變裝皇后，並近身觀察在地文化，對瓦斯工人運送瓦斯桶感到新奇，於是結合兩個角色創作。劇情描述對扮裝懷抱夢想的男孩，在遇見身兼瓦斯桶工人的變裝皇后後，展開探索性別認同的過程。本片融合音樂劇、喜劇、奇幻，整部影片無對白，畫面色調風格強烈，主題曲由主演《阿莉芙》的排灣族歌手舞炯恩演唱，映後澳洲觀眾紛紛向導演大讚影片令人十分動容。

《衛報》2月19日刊出《桶妝仙女》專題報導指出，亞太酷兒影展聯盟短片獎在雪梨展映本片，觸動觀眾又哭又笑，且迄今已在32個國家超過100個影展中獲得熱烈迴響及佳績，導演雷利目前正致力於創作同系列的影集，希望在國際舞台上展現臺灣獨特的文化。

介紹：https://queerscreen.org.au/sessions/tank-fairy/
官網：https://www.tankfairy.com/
桶妝仙女

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2022/07/02 16:24

更新時間 : 2023-02-22 17:57 GMT+08:00

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