（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）最近氣球議題炒得火熱，日本新創公司21日也推出了氣球服務，不過這回無關間諜、也非氣象監測，而是搭乘氣球直入雲霄，標榜不上外太空，卻能一睹太空之美。

美聯社報導，總部位於北海道的太空技術發展公司岩谷技研（Iwaya Giken），自2012年起投入「近太空」旅遊。其21日宣布，已成功打造了一顆兩人座氣球，駕駛與乘客各1人，可直升天際，達到距地25公里的高度，肉眼可見地球弧線。

這氣球載具所達的高度，約為平流層中段，較民營飛機來得高，乘客雖無法真的進入外太空，卻能將太空景致盡收眼底。執行長岩谷圭介（Keisuke Iwaya）表示，氣球旅遊比太空旅遊親民多了，不用是億萬富翁，不需要多種語言技能，也免受高強度訓練，就能一覽浩瀚蒼穹之美。

不同於火箭或熱氣球，岩谷技研的飛天氣球外型有如一面「大鼓」，直徑1.5公尺，有多個大窗，方便觀空。氣球以氫氣作為動力，約花2小時升至25公里的高度，停留1小時，再花1小時下降。起飛地點是北海道，「旅遊路線」也只限於日本領域與領空。

就技術與規模而言，這新創公司當然比不上首個實現軌道載人太空飛行的美國公司SpaceX。SpaceX於2020年為美國太空總署（NASA）將太空人送至國際太空站，2022年4月，則將3名富商連同1名太空人「領隊」送往太空站，一人旅費550萬美元（新台幣1.68億元）。

岩谷技研與日本旅行社JTB Corp.合作，初期一趟氣球旅遊要價2,400萬日圓（新台幣543萬元），之後可望降至數百萬日圓。21日開放報名，8月截止，首批名額5名乘客，10月公布名單，視天氣狀況排定升空時間，原則上每趟會間隔一週。

【氣球又來了】親民版太空旅遊 日本新創公司推搭氣球看太空



岩谷技研推氣球太空之旅，圖為執行長岩谷圭介（圖／臉書）



岩谷技研推氣球太空之旅（圖／美聯社）